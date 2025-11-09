Las frustraciones de la comunidad estallan en la reunión de la junta directiva de Palomar

SAN MARCOS — Desde la eliminación del reconocimiento de tierras hasta la supresión de la Póliza 3000, el público expresó su descontento en la reunión de la Junta Directiva de Palomar el 5 de noviembre.

En abril de este año, la junta directiva votó 3-2 para dejar de recitar el reconocimiento de tierras en cada reunión de la junta. Desde junio, el Consejo de Empleados Clasificados (CCE) ha estado pidiendo un ajuste por costo de vida (COLA), que el sindicato afirma que le corresponde según su contrato, mientras que el distrito argumenta que no es así. Más recientemente, en la reunión del 14 de octubre, la junta votó 3-2 para eliminar su póliza sobre el antirracismo, BP 3000.

Desde que se eliminó el reconocimiento de tierras, los miembros de la comunidad han aprovechado la oportunidad para leerlo en voz alta durante la sección de comentarios públicos de las reuniones de la junta directiva. En la reunión del 5 de noviembre, el Co-Presidente de la Federación de Profesores de Palomar, Lawrence Lawson, se acercó al podio para leerlo y también hizo un comentario con un tono incisivo en su voz.

“Ustedes votaron para eliminar esto, pusieron en práctica el conocimiento de que estas palabras se han dicho durante mucho tiempo, y aún se dicen, sin mucha acción. Así que quiero agradecerles por hacernos darnos cuenta de que este colegio y todos nosotros no estábamos haciendo lo suficiente para dar acción a estas palabras, y por motivarnos a hacerlo,” dijo Lawson.

La crítica sobre la eliminación de BP 3000 continuó durante esta reunión. El proceso de su eliminación ha causado frustración. Muchos están molestos porque la póliza solo se discutió por primera vez en relación con su eliminación en la última reunión, sin ninguna revisión pública de la póliza.

“Entonces, cuando escucho que se eliminó el BP 3000 debido a preocupaciones por demandas hipotéticas, surge una pregunta obvia. Si realmente el objetivo era prevenir litigios, ¿por qué la junta no ha tomado medidas significativas para evitar las demandas muy reales, altamente predecibles y legalmente inminentes relacionadas con el Título II de la ADA? Parece que la eliminación del BP 3000 no tuvo nada que ver con la gestión del riesgo legal, y todo que ver con servir a una agenda política externa,” dijo Alyssa Vafaei, consejera del Centro de Recursos para Discapacidad.

Una estudiante de noveno grado de Mission Hills High School expresó su decepción por la eliminación del BP 3000 y le dijo a la junta que otros estudiantes como ella están reconsiderando asistir Palomar College en el futuro.

“Estudiantes de San Marcos High School, Escondido High School, Twin Oaks High School, lo que sea. Seremos nosotros quienes elijamos dónde tomamos nuestras clases, dónde invertimos nuestro tiempo y dinero durante muchos, muchos años, y mi objetivo es asegurarme de que todos estemos atentos,” ella dijo. “Me encantaría llevar de vuelta buenas noticias a mis compañeros de la secundaria del distrito, que ustedes hicieron lo correcto, y fueron activistas y aliados defendiendo la equidad y el antirracismo para todos nosotros. Tengo 14 años, y si yo puedo hacerlo, ustedes también pueden.”

Frank Xu, quien fue candidato para la junta directiva en 2022, agradeció a los miembros de la junta a través de Zoom por su decisión de eliminar BP 3000.

“Me dan esperanza de que Palomar College sigue siendo una institución educativa que permite que la diversidad de pensamientos prospere,” dijo Xu.

Xu también mencionó el artículo de The Telescope acerca del BP 3000, describiéndolo como engañoso.

“En las noticias, The Telescope publicó un artículo con un subtítulo engañoso. ‘La Junta Directiva de Palomar vota para eliminar BP 3000, dejando al campus sin una postura a nivel de junta contra el racismo.’ Este es un claro ejemplo de confundir un valor básico y no controvertido con las formas disputadas de lograr ese valor,” dijo Xu.

Como parte de su crítica, Xu mencionó BP 3410 (No Discriminación) y BP 3420 (Oportunidad de Empleo Igualitaria) para argumentar que el subtítulo de The Telescope exageró el efecto de la votación sobre BP 3000. Ambas políticas prohíben la discriminación en clases protegidas y regulan el acceso y la contratación. BP 3000, en cambio, había enmarcado un compromiso explícito contra el racismo y dirigía medidas proactivas a nivel de la junta.

La Vicepresidenta de Membresía de CCE, Jena Kruhmin, habló sobre la disputa actual del COLA entre el distrito y los empleados clasificados. Ella mencionó que aprobar el COLA generaría buena publicidad para la junta.

“No estamos pidiendo un bono o un lujo, solo pedimos mantenernos al día con la inflación. Solo un 2.3%, eso es todo. Así que arreglémoslo. Tengamos un titular que diga: ‘La Junta de Gobierno del Colegio Palomar vota unánimemente para apoyar al personal clasificado con el COLA completo.’ Eso es buena publicidad. Eso es liderazgo. Esa es la clase de decisión que la gente recuerda y aprecia,” dijo Kruhmin.

Cada año, Palomar College organiza los Días de Economía Política, que incluyen una serie de lecciones sobre temas como política, economía e historia. Estas conferencias son impartidas por profesores de Palomar y también cuentan con ponentes de otras instituciones, como la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad Estatal de California en San Marcos.

La fideicomisaria Yvette Acosta solicitó una presentación sobre el proceso de selección de los ponentes y una lista de participantes de los últimos cinco años durante la reunión de octubre. Miembros de la facultad están preocupados por la razón detrás de esta solicitud.

“¿Qué van a hacer con esta lista de profesores? ¿Van a chantajearlos? ¿Van a hacer algo relacionado con sus evaluaciones de desempeño? Eso es algo muy aterrador,” dijo Beth Sullivan, miembro de la comunidad y exeducadora.

Los profesores y el personal también expresaron su descontento por un comentario en redes sociales hecho por la presidenta de la Junta Directiva, Jacqueline Kaiser, que apareció en un reciente artículo de opinión de The Telescope. En un video de Instagram que muestra a un hombre siendo detenido por ICE en Encinitas, Kaiser comentó: “Genial ver a ICE en San Diego haciendo su trabajo.”

“Fideicomisaria Kaiser, ese artículo fue un verdadero golpe al estómago. Admito que no fue sorprendente, pero fue un recordatorio sobrio de la realidad. A nuestros otros fideicomisarios, su postura personal sobre la inmigración es entre ustedes y su Dios. Les pediría que consideren a quién deportaría Jesús,” dijo Nicole Siminski, presidenta del departamento de Inglés como Segundo Idioma.

Siminski también mencionó que durante el primer mandato del presidente Trump, cuando los estudiantes estaban preocupados por su estatus migratorio, la ex presidenta de Palomar, Joi Lin Blake, garantizó la seguridad de todos los estudiantes en Palomar, sin importar su estatus. Siminski se sintió tranquila con esa promesa y señaló que desde entonces, la seguridad de los estudiantes no ha sido reafirmada.

La presidenta del CCE, Anel Gonzalez, expresó su opinión sobre el comentario en redes sociales de Kaiser, señalando que muchos estudiantes en Palomar se identifican como latinos o hispanos, y que comentarios como estos de una presidente de la junta pueden perjudicar la confianza de los estudiantes al colegio.

“Nuestros clientes son nuestros estudiantes. Si ellos pierden la confianza en el liderazgo del colegio, perdemos matrícula, perdemos reputación y perdemos nuestro propósito. Los valores de Palomar no son solo palabras en un papel,” dijo Gonzalez.

La presidenta de la junta, Kaiser, no estuvo presente físicamente, pero participó a través de Zoom y se refirió al comentario en redes sociales.

“Quiero abordar brevemente el tema, sé que mi nombre ha surgido en relación a un artículo que apareció en The Telescope, y, bueno, le faltaba contexto. Así que, si tuviera que añadir un poco de contexto, diría que la familia de la fideicomisaria Kaiser ha sido víctima más de una vez de actividades criminales ilegales, con un gran costo físico y financiero para su familia. Así que, siempre hay dos lados en cada historia. A veces vale la pena dar un paso adicional y realmente escuchar otros puntos de vista en competencia también. Gracias.”