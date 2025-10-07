La junta de Palomar retira la póliza antirracismo tras un debate acalorado

SAN MARCOS — Después de un debate tenso y comentarios públicos emotivos, la Junta Directiva de Palomar College votó para eliminar su póliza sobre el antirracismo y la equidad durante la reunión del 14 de octubre.

La junta votó 3-2 para eliminar BP 3000, una póliza sobre el antirracismo y equidad adoptada en 2021, después de una hora de debate y múltiples intentos de enmiendas. La versión modificada eliminó BP 3000, pero creó un subcomité para redactar un posible reemplazo.

Las fideicomisarias Jacqueline Kaiser, Yvette Acosta y Holly Hamilton-Bleakley apoyaron la moción, mientras que Roberto Rodríguez y Judy Patacsil se opusieron.

Reacción pública

Treinta y una personas se inscribieron para hablar, incluidas 24 en BP 3000. Al final, se escuchó a 19, con 13 sobre BP 3000 antes de que expirara el límite de 30 minutos sobre el tema.

Los oradores dijeron que la eliminación de la póliza ignoró los valores del colegio y las voces de los afectados por la discriminación. Todos los que se dirigieron a BP 3000 se opusieron a su eliminación.



“Las palabras importan. El lenguaje es poder. Borrar BP 3000 es borrar nuestro poder,” dijo la profesora de oratoria y comunicaciones Holland Smith.

La jubilada de Palomar, Patti Serafin, que trabajó 15 años en Ayuda Financiera y ahora preside el Capítulo de Jubilados del Consejo de Empleados Clasificados de AFT Local 4522R, habló en fuerte oposición. Ayudó a crear BP 3000 en enero de 2021 como miembro del Comité de Desarrollo Profesional.

“Esta póliza es nuestra voz colectiva, una promesa de que Palomar College es y seguirá siendo un lugar seguro e inclusivo para nuestros estudiantes, empleados y comunidad,” dijo Serafin. “La eliminación de esta política expone a una mayoría de la junta que se comporta como lobos con piel de oveja, aparentemente inofensivos mientras toman acciones que dañan a las mismas personas a las que esta institución está destinada a servir.”

Especialista en el plan de currículo de Palomar, Cheryl Kearse, instó a los fideicomisarios a reconsiderar la eliminación de BP 3000. “¿Cómo está mal el antirracismo? ¿Cómo está mal promover la igualdad?” ella preguntó. Como mujer negra que experimentó racismo en un distrito escolar predominantemente blanco, dijo que eliminar la póliza envía un mensaje de que el racismo es aceptable.

“Hoy comienza con el racismo. Mañana, el clasismo y el elitismo seguirán,” dijo Kearse. Instó a la fideicomisaria Hamilton-Bleakley, quien más tarde votó a favor de la eliminación, a “hacer lo correcto para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos.”

Timothy Swan II, secretario del Gobierno Estudiantil Asociado (ASG), dijo a los fideicomisarios que la eliminación de BP 3000 podría afectar el clima del campus. Fue uno de los tres miembros de la ASG que se dirigieron a la junta en comentarios públicos.

“Cualquier intento de eliminar o borrar alguna de nuestras pólizas contra el racismo es racista”, dijo Swan. “Es pomposo, es descarado, es irrespetuoso.”

Angie Martínez-Heffner, secretaria del Consejo de Empleados Clasificados (CCE), leyó la resolución oficial del CCE que se opone a la eliminación de BP 3000. Elizabeth Alvarado, copresidenta de comunicaciones de la Asociación de Latinos y Aliados para el Éxito Estudiantil, también habló en oposición, diciendo que la eliminación “erosaría la confianza” y marcaría “un retiro de nuestro compromiso colectivo de enfrentar las desigualdades”.

Moción y enmiendas

Cuando la junta llegó al elemento P7 de Nuevo Negocio, la fideicomisaria Acosta presentó una moción para eliminar BP 3000, secundada por la presidenta de la junta, Kaiser. La fideicomisaria estudiantil Ariel Fridman instó a los fideicomisarios a reconsiderar, señalando que la política no había recibido una primera lectura. Dijo que los estudiantes estaban “preocupados, confundidos y decepcionados” y sugirió posponer el punto y agregó que los miembros de la comunidad no apoyaban su eliminación.

“Ninguna otra universidad comunitaria de California tiene una póliza de junta. La universidad puede hacer una declaración, nuestro presidente puede hacer una declaración, la facultad puede hacer una declaración. No tiene que ser una póliza de junta,” dijo la fideicomisaria Acosta. “Creo que la mejor manera de servir a todos los estudiantes de todos los orígenes es centrar nuestros recursos en el rendimiento académico, la finalización y la preparación de la fuerza laboral”.

El fideicomisario Rodríguez propuso formar un subcomité para reescribir la BP 3000 y redactar una versión revisada para que la junta la revise, enfatizando que la eliminación indicaría el abandono. Luego, la junta votó 3-2 para abrir el punto P7 para su modificación, con los fideicomisarios Rodríguez, Patacsil y Hamilton-Bleakley a favor y las fideicomisarias Kaiser y Acosta en contra.

Las fideicomisarias Kaiser y Acosta argumentaron que BP 3000 era performativa y podría exponer al colegio a responsabilidad legal. Kaiser dijo que la junta debería centrarse en “el negocio de la educación.”

Después de que la propuesta de Rodríguez fracasara, la fideicomisaria Hamilton-Bleakley presentó un compromiso para eliminar la política ahora y formar un subcomité para redactar alternativas.

Los fideicomisarios Rodríguez y Patacsil se opusieron al compromiso, argumentando que silenciaría a los constituyentes y que ser el único colegio comunitario de California con tal póliza es un punto de orgullo, no un problema.

La fideicomisaria estudiantil Fridman advirtió que eliminar la política sin un plan adecuado de lectura y reemplazo sería “empezar con el pie izquierdo.”

“El hecho de que Palomar College sea el unico colegio en California que tiene una póliza es un punto de orgullo para mí, no un punto de eliminación. No quiero revelar las conversaciones a las que se ha aludido también, pero la eliminación no fue la única opción dada,” dijo el fideicomisario Rodríguez.

A mitad de la discusión de una hora, el miembro de ASG, Timothy Swan II, se levantó para hablar fuera de orden después de que las fideicomisarias Acosta y Kaiser discutieran que BP 3000 exponía al distrito a un riesgo legal. Ambas fideicomisarias citaron universidades como la Universidad de Florida, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y la Universidad de Michigan, que habían eliminado pólizas similares, diciendo que Palomar debería seguir su ejemplo.

“Sé que estoy hablando fuera de tiempo,” dijo Swan. “Las instituciones que mencionaste, además de la Universidad de Michigan, irónicamente, están todas en el sureste, todos son estados confederados. Es por eso que esta institución debería seguir manteniéndolo, para que el resto de ellos pueda unirse a ella”.

El compromiso de Hamilton-Bleakley pasó 3-2, con las fideicomisarias Acosta, Hamilton-Bleakley y Kaiser a favor de la eliminación y el subcomité, y los fideicomisarios Rodríguez y Patacsil se opusieron. La fideicomisaria estudiantil Fridman dudó, pero emitió un voto consultivo a favor.

Solo un miembro de la audiencia, el ex candidato a la Junta Directiva Frank Xu, aplaudió la decisión, mientras que otros dejaron la sala coreando “vótenlos fuera.”

“Espero que la junta vote para eliminar esa póliza de la junta. Y mientras tanto, sigan luchando contra la discriminación dentro del campus y asegúrense de que todos los estudiantes y cada profesor reciban el mismo trato, las mismas oportunidades sin importar su raza, etnia o color de piel,” dijo Xu.

Reacción e implicaciones

La eliminación de BP 3000 deja a la Junta Directiva de Palomar sin una póliza a nivel de junta sobre el racismo. La rápida eliminación dejó a los estudiantes y al profesorado preocupados por cómo la junta abordará el racismo en el futuro. Durante el informe de su grupo constituyente, la presidenta de ASG, Yaretzi Hernández, dijo que la destitución socava los años de defensa estudiantil y las medidas que ASG tomaría en respuesta.

“Nuestro Comité de Reglas está desarrollando actualmente una propuesta para adoptar formalmente un Reconocimiento de Tierra en las agendas de las reuniones de ASG, y para redactar una resolución contra el racismo,” dijo Hernández. “ASG está ante usted, profundamente decepcionado por la decisión de la eliminación de BP 3000.”

BP 3000 fue adoptado en enero de 2021 en medio de llamamientos nacionales a la justicia después del asesinato de George Floyd y otros incidentes violentos dirigidos a las minorías, marcando el compromiso de Palomar de oponerse a la supremacía blanca y al racismo.

La junta formará un subcomité para revisar el lenguaje relacionado con la equidad y impulsar nuevas resoluciones. La presidenta de Palomar, Star Rivera-Lacey, agradeció a los fideicomisarios por sus deliberaciones y reafirmó el compromiso de del colegio con un entorno inclusivo y garantizará que Palomar siga siendo un lugar seguro para todos los estudiantes y empleados.