Los problemas de personal de Palomar se trasladan a la plaza pública

A medida que las negociaciones se estancan, el personal clasificado de Palomar se moviliza por el respeto a su contrato y un salario justo.
Weston Metzger and Evelyn Galan Acevedo (Traductora)
October 7, 2025
Griselda Garcia
Los miembros de CCE y PFF se unieron en solidaridad en el Rally de Solidaridad COLA el 7 de octubre de 2025, en el Colegio Palomar.

SAN MARCOS — El Consejo de Empleados Clasificados (CCE) de Palomar College realizó una manifestación el 7 de octubre en la Torre del Reloj, reuniendo a personal, estudiantes y profesores para llamar la atención sobre una disputa en curso relacionada con el ajuste por costo de vida (COLA) con el distrito.

Alrededor de 200 personas se reunieron para la protesta, que comenzó con discursos en la Torre del Reloj, seguida de una marcha liderada por Jena Kruhmin a través de la Unión Estudiantil hasta el Centro de Recursos de Aprendizaje. Los organizadores repartieron latas de cola con koozies personalizados para ayudar a crear conciencia sobre los problemas de COLA, mientras que los cánticos de “respeta nuestro trabajo, respeta el contrato, paga el COLA,” resonaban en la Unión Estudiantil. Los estudiantes se detuvieron a observar a los miembros del sindicato que agitaban carteles que decían: “Honra el contrato, honra el COLA.”

Alex Medina, miembro del Comité de Membresía del CCE y empleado en el centro de ESL, reparte colas a los asistentes del Rally de Solidaridad COLA el 7 de octubre de 2025 en el Colegio Palomar. Las colas se utilizan como símbolo del ajuste por costo de vida (COLA)

En el centro del conflicto hay una disputa sobre el lenguaje del Artículo 12 del Acuerdo de Negociación Colectiva de CCE. CCE sostiene firmemente que la intención era que cualquier COLA por debajo del 3% se aplicara automáticamente, mientras que el distrito ha argumentado que el lenguaje específico no requiere una aplicación automática, según ambas partes de la queja presentada por CCE ante la Junta de Relaciones Laborales Públicas (PERB) el 18 de agosto. El COLA para el año 2025-26 es del 2.3%.

Un desglose más detallado de la disputa hasta ahora y el lenguaje del Artículo 12 se puede encontrar en la cobertura anterior de El Telescopio.

La manifestación comenzó con discursos de los líderes y miembros de CCE bajo la Torre del Reloj.

“Cuando ganamos COLA, todos ganamos COLA,” dijo la presidenta de CCE, Anel Gonzalez.

El Consejo de Empleados Clasificados se reúne para llamar la atención sobre el COLA (ajuste por costo de vida) para un aumento salarial en el colegio Palomar el 7 de octubre de 2025.

Aunque CCE es el sindicato que se ve afectado directamente, la Federación de Profesores de Palomar (PFF) también estuvo presente y ofreció comentarios como muestra de solidaridad.

“2.3% no es extremo. Es justo. Es más que justo. Es un buen trato,” dijo el Co-Presidente de PFF, William Dalrymple. “Nuestros profesionales clasificados mantienen este colegio en funcionamiento –– abren nuestras clases, reparan nuestras computadoras, procesan nuestros cheques de pago.”

La PFF ha estado apoyando a la CCE desde que comenzó la disputa, con los Co-Presidentes Dalrymple y Lawrence Lawson expresando su apoyo en los informes de los constituyentes de la junta directiva de agosto y septiembre, un apoyo que continuó a medida que comenzó la marcha.

“Setecientos mil dólares es lo que se necesitaría para cumplir con su obligación financiera y el distrito ha estado acumulando dinero a lo largo de los años, alcanzando un total de cincuenta millones de dólares en reservas,” dijo Lawson.

La estudiante Grace Heffner participó en la manifestación como una muestra de apoyo a su madre, Angie Heffner, quien trabaja en los Servicios de Inscripción Estudiantil.

“Ella está mucho más estresada, el trabajo era algo que le generaba mucha positividad, y ahora parece que hay muchas más cosas negativas sucediendo a las personas que trabajan aquí,” dijo Grace Heffner.

Los problemas que contribuyen van más allá del tema del COLA. CCE ha expresado su preocupación sobre la supuesta falta de personal en muchas reuniones de la junta directiva durante el último año. La negación del COLA para los empleados clasificados aumenta aún más la insatisfacción creciente.

“Creo que la moral está un poco baja. Honestamente, hemos estado en esta espiral descendente durante mucho tiempo debido a la falta de personal, y ya sabes, a veces el distrito no quiere cumplir con nuestro contrato, o quieren aplicar una interpretación que no se ajusta a la intención del contrato y que perjudica al personal,” dijo Krista Lough, Oficial de Comunicaciones de CCE, en una entrevista anterior con El Telescopio.

Jena Kruhmin, vicepresidenta de CCE, dirige a la multitud en un canto durante la manifestación de CCE frente a la Biblioteca del Colegio Palomar el 7 de octubre de 2025. (Devin Sabato)

Con el caso de PERB pendiente y el sindicato en desacuerdo con el distrito, los miembros de CCE dijeron que seguirán presionando por una resolución que garantice un aumento de COLA para todos los empleados clasificados este año, ya que consideran que es su derecho contractual.

“Queremos asegurarnos de que el distrito respete el contrato que negociamos juntos,” dijo Aaron Hudson, un administrador de servicios técnicos.

“Más que nada, esto se trata de que se respete el contrato,” dijo Melissa Grant, asistente de la división.

Los partidarios en la manifestación afirmaron que la lucha por el COLA no se trata solo de salarios, sino de estabilidad para todos en el campus. Cuando el personal clasificado está sobrecargado o mal pagado, los servicios esenciales para los estudiantes se ralentizan y el agotamiento aumenta. Los líderes sindicales argumentan que una compensación justa ayuda a proteger tanto a los empleados como a los estudiantes que dependen de ellos todos los días.

“Los estudiantes se verían beneficiados si el distrito utilizara ese dinero para contratar más personal, aumentar los salarios de los empleados para poder retener a más personas que ayuden a los estudiantes a tener éxito,” dijo Lawson.

7 de octubre de 2025, 10:57 p.m. — Esta nota ha sido corregida; esta es la versión actualizada.

