Los empleados clasificados planean una manifestación mientras continúan las negociaciones sobre el COLA

SAN MARCOS — Tras meses de debate sobre un ajuste por costo de vida (COLA) para el personal clasificado, se realizará una manifestación solidaria por el COLA, mientras ya que el Consejo de Empleados Clasificados (CCE) y el distrito siguen en desacuerdo sobre cómo manejar el aumento de este año.

La manifestación comenzará con un discurso en la Torre del Reloj a las 12:30 p.m. el 7 de octubre, seguido de una marcha hacia la plaza del Centro de Recursos para el Aprendizaje (LRC). Según los organizadores, se repartirán latas de refresco de cola con fundas personalizadas y la Federación de Profesores de Palomar (PFF) planea asistir y ofrecer palabras en solidaridad. Antes de la manifestación, este es un breve repaso de en qué consiste la disputa, por qué importa y qué ha sucedido hasta ahora.

¿En qué consiste la disputa?

El CCE sostiene que, según el contrato, el COLA debía aplicarse al inicio del año académico 2025-26. El artículo garantiza aplicar el COLA financiado por el estado en 2023-24 y 2024-25. Para 2025-26, solo especifica que, si el COLA previsto supera el 3%, las partes deben reunirse antes del 1 de abril de 2025 para negociar un acuerdo con vigencia a partir del 1 de julio de 2025 o después. Aunque no exige explícitamente una aplicación automática cuando el COLA es del 3% o menos, el CCE sostiene que esa era la intención y que debe aplicarse el 2.3% correspondiente a 2025-26.

El distrito ha citado el aumento de los costos de atención médica, el régimen “hold harmless” y la falta de nuevos dólares estatales de COLA como razones para no aplicar el incremento, según resúmenes sindicales y el discusiónes de la Junta. Hold harmless es un “suelo de financiamiento” estatal que evita que los ingresos de una universidad disminuyan cuando la matrícula es baja; las universidades en el suelo generalmente no reciben nuevos fondos continuos de COLA, incluso cuando el estado lo financia. El vicepresidente interino de Finanzas, Chris Yatooma, también señaló que las primas médicas aumentaron un 13% para 2025-26. Hasta la fecha de publicación, el distrito no ha emitido una declaración pública detallada en respuesta a las afirmaciones del sindicato.

Por qué es importante

El personal clasificado atiende muchos servicios de primera línea que el estudiantado utilizian a diario: Ayuda Financiera, Biblioteca/LRC, tutorías y apoyo académico, Centro de Recursos para Discapacidad, Servicios de Salud, Servicios para Veteranos, Alcance y Apoyo Estudiantil y despacho de seguridad en el campus. Las decisiones sobre su compensación y personal están directamente relacionadas con el funcionamiento de esas oficinas y el acceso de los estudiantes a los servicios.

Qué ha sucedido hasta ahora

La reunión ordinaria de la Junta Directiva del 10 de junio marcó el inicio de la disputa. Los comentarios públicos y los informes de grupos representados expresaron su preocupación porque el presupuesto tentativo no reflejaba un COLA esperado para el personal clasificado.

“El modesto ajuste del costo de vida del 2.43% no es opcional. Está financiado por el estado. Y está escrito en nuestro contrato,” dijo la presidenta de CCE, Anel González, en su informe. “Cuando se retiene el COLA, se erosiona la confianza. Debilita nuestra capacidad para retener y contratar, y, con un saldo final de 56 millones de dólares más ahorros por puestos vacantes, no hay razón justificable para negar el aumento a los profesionales clasificados.”

La discusión continuó en la reunión del 8 de julio, cuando el CCE instó a la Junta Directiva a respetar el contrato antes de aprobar el presupuesto final.

“Negociamos de buena fe, y en el último año del contrato acordamos que si el COLA estatal era del 3% o menos, se aplicaría. Ese fue el acuerdo. Eso es lo que ratificamos,” agregó González. “En 2019, 2020 y 2022 estuvimos también bajo hold harmless y aun así recibimos el COLA. Ahora el distrito usa “hold harmless” una razón para no aplicarlo, lo que contradice nuestra práctica pasada y la suya.”

Se esperaba que el COLA se aplicara a finales de julio para el inicio de 2025-26. Al no producirse cambios, la disputa se intensificó en la reunión del 14 de agosto. Tres empleadas clasificadas —Jena Kruhmin, Krista Lough y Cheryl Kearse— utilizaron el espacio de comentarios públicos para expresar sus preocupaciones, citando cifras de costos y reservas, y tanto González como el copresidente de la PFF, Lawrence Lawson, abordaron el tema en sus informes a los constituyentes.

“Dicen que estamos en déficit y que no podemos permitirlo, pero las cifras dicen lo contrario. Pagar el COLA costaría menos de un millón de dólares,” dijo Krista Lough, responsable oficial de comunicaciones del CCE. “Mientras tanto, el distrito tiene 54.2 millones de dólares en reservas, y el presupuesto provisional mostró un plan para ahorrar otros 1.8 millones al no contratar personal clasificados.”

Gonzalez compartió la opinión, señalando la obligación contractual y el costo de aproximadamente 712,000 en comparación con los millones en reservas. Tras la reunión, el 18 de agosto, el CCE presentó una queja laboral estatal (caso PERB LA-CE-7031-E), que sigue abierta al momento de la publicaión

El 9 de septiembre, la Junta Directiva adoptó el presupuesto definitivo sin cambios en el COLA para el personal clasificado.

En un comentario público, Lough afirmó que retener el COLA es “esencialmente un recorte salarial frente a la inflación,” citando posibles efectos en la dotación de personal, en los servicios y en la moral del personal clasificado. El distrito ha señalado el hold harmless y el aumento de costos de prestaciones como presiones presupuestarias en 2025-26.

“En el presupuesto estatal para K-14 hay un COLA, un ajuste por costo de vida del 2.3%. Pero, lamentablemente, Palomar, debido a nuestra situación en la fórmula de financiamiento y a nuestras inscripciones, no somos elegibles para esto,” dijo Yatooma en su presentación presupuestaria de septiembre. “Estamos en este régimen de hold harmless, en el que la matrícula no es lo suficientemente alta para entrar en la fórmula de financiamiento estudiantil, así que seguimos en hold harmless.”

La manifestación y la marcha son la siguiente acción pública del sindicato para mantener el tema en primer plano. Después de esto, la conversación regresa a la mesa en la reunión de la Junta Directiva a las 5 p.m. el martes 14 de octubre, en LRC-436 y a través de Zoom en BoardDocs.