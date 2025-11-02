Nuestros estudiantes merecen protección, no silencio

Mi nombre es Victoria Gudmundson, y amo mi escuela. Por eso es tan difícil escribir esto.

Palomar College es el lugar donde encontré pasión, amigos, comunidad y experiencia. Es donde aprendí a informar de manera justa, a escuchar y como editora en jefe de The Telescope, a contener mis opiniones para que las verdades de los demás pudieran salir a la luz. Pero a veces, amar un lugar significa decir en voz alta lo más difícil.

Así que aquí está: Palomar se está convirtiendo en un espacio inseguro para nuestros estudiantes más vulnerables, especialmente los estudiantes hispanos y indocumentados, y aquellos con más poder nos están mostrando, a través de sus decisiones y su silencio, que no solo están dispuestos a permitir que eso suceda, sino que lo harán con sus propias manos.

Para los estudiantes hispanos de Palomar, este semestre de otoño ha traído más que solo exámenes trimestrales y plazos. La financiación nacional para las Instituciones que Sirven a Hispanos (HSI) ha sido recortada, las redadas de ICE han regresado a nuestra comunidad y la incertidumbre está en todas partes. En un campus que se enorgullece de ser no solo una HSI, sino una súper HSI, donde el 51.1% de nuestros estudiantes se identifican como hispanos, la reafirmación no debería ser un tema controvertido. Debería ser un instinto.

Palomar ha celebrado durante mucho tiempo su estatus de HSI, desde productos de marca en la librería hasta subvenciones federales obtenidas a través de esa designación. Hablamos de ello. Lo incluimos en presentaciones. Lo mostramos en cada página de nuestro sitio web. Pero cuando los estudiantes hispanos y indocumentados necesitaban escuchar, de manera clara, “Todavía perteneces aquí,” la institución no dijo nada. Así no se comporta un colegio que afirma servir a su población mayoritaria.

Lo que hace que ese silencio sea aún más doloroso es que, a nivel de base, este colegio está lleno de personas trabajando. Programas como el Cariño Dream Village, Puente, EOPS, Umoja, Pride Center y Servicios Estudiantiles son los que realmente hacen que Palomar se sienta acogedor. Ellos son los que organizaron el Mes de Conciencia sobre Estudiantes Indocumentados en Palomar. Son ellos quienes conectan a los estudiantes con ayuda real. La compasión está viva y floreciendo en las aulas y programas.

Pero cuando la junta directiva toma decisiones como eliminar el reconocimiento de tierras y borrar la política de antirracismo y la presidenta del colegio permanece en gran medida en silencio, les dice a los estudiantes: “Su seguridad depende de individuos, no de la institución.” Y los individuos pueden ser desplazados.

Eso no es paranoia. Ese es el patrón. Estoy presente en esas reuniones de la junta directiva. Observo dónde caen las preguntas. Hemos visto un escepticismo repetido sobre la equidad y DEI. Y el 14 de octubre, vimos a la junta votar 3-2 para eliminar la política de anti-racismo y diversidad, la Política de la Junta 3000. Esa no es la manera de proteger a los estudiantes vulnerables.

Y luego está la parte que no siempre se incluye en las actas oficiales: lo que los miembros de la junta publican y marcan fon “me gusta” en línea. Cuando la presidenta de la junta, Jacqueline Kaiser, apoya contenido violento de ICE en Instagram, como lo hizo en agosto, mientras las detenciones de ICE ocurren cada vez más cerca de donde viven nuestros estudiantes.

Eso es una señal.

Si eres un estudiante indocumentado, un estudiante de estatus mixto o simplemente un estudiante que es bilingüe y moreno, cuando ves eso, escuchas: “No eres la prioridad aquí.” Escuchas: “Si ICE aparece, esta junta no será la que esté frente a ti.” Escuchas: “Estás solo.” Y no estás equivocado al escucharlo.

Lo que duele aún más es que nuestra presidenta, Star Rivera-Lacey, a quien este campus celebró con razón como la primera presidenta latina, permaneció en gran medida en silencio mientras se eliminaba el BP 3000.

En un momento en que los estudiantes marginados necesitaban un fuerte y claro “Ustedes pertenecen aquí, los protegeremos”, Rivera-Lacey ni siquiera nos ha dado un susurro. Y ahora, ante la controversia, es finalista para el puesto de vicecanciller y provost en el Distrito de Colegios Comunitarios de Riverside. Durante el proceso de selección, incluso enfatizó la importancia de su trabajo en DEIA, afirmando que “no es performativo.”

Es difícil no sentir que los estudiantes de Palomar, especialmente los estudiantes hispanos, fueron llamados a guardar silencio para que ella pudiera parecer políticamente segura para su próximo movimiento. Esa es la parte que nadie quiere decir en voz alta.

Puedo decir todo esto porque no soy una de esas personas en riesgo. Tengo privilegios: no soy indocumentada. Tengo la piel clara. Llevo el apellido escandinavo de mi padre y no el apellido hispano de mi madre. No soy a quien ICE está buscando. Puedo asistir a esas reuniones de la junta sin preocuparme por si estoy en riesgo. Por eso, tengo la responsabilidad de usar cualquier plataforma que tenga para alertar antes de que algo le suceda a alguien que no puede hablar.

No quiero escribir, después de que ocurra algo, “Deberíamos haber dicho algo.” Quiero decirlo ahora.

Aunque no quiero añadir miedo a quienes están en situaciones precarias, creo que necesitamos involucrarnos en la gestión de riesgos. Cuando la junta elimina su política contra el racismo, cuando una fideicomisaria amplifica la retórica pro-ICE, cuando los programas de HSI desaparecen, cuando el liderazgo no los contradice públicamente, el riesgo para los estudiantes indocumentados y de estatus mixto aumenta. Y cuando el riesgo aumenta, tenemos que decir la verdad: para algunos estudiantes, Palomar puede que ya no sea la opción más segura en este momento.

Eso me duele escribir.

Este es un colegio comunitario. Se supone que somos la puerta abierta para todos. Pero si las personas en la cima están trabajando en contra de tu seguridad, entonces nuestro primer deber ético es protegerte, incluso si eso significa ayudarte a encontrar otra puerta mientras luchamos por arreglar esta.

Lo que no quiero que se pierda en todo esto es: nuestro personal y facultad están luchando. El personal clasificado está apareciendo en comentarios públicos en las reuniones de la junta de gobierno. La facultad está enviando cartas y hablando sin disculpas a los que están en el poder. Los coordinadores de programas están haciendo todo lo posible para proteger a los estudiantes de decisiones políticas que no tomaron. Esta crítica no es hacia ellos. Esto se trata de una junta de gobierno que nos ha mostrado sus prioridades y una administración que ha elegido acomodar esas prioridades en lugar de desafiarlas.

Y tal vez ese silencio sea el mensaje. Tal vez lo que nuestros líderes están diciendo, al no decir nada, es: “Tomaremos las subvenciones HSI, tomaremos el título, comercializaremos la diversidad, pero cuando nos cueste políticamente, no nos interpondremos entre ti y el daño.” Si ese es el mensaje, entonces necesitamos dejar de pretender que este sigue siendo el mismo Palomar del que nos enorgullecemos en el Día de Bienvenida.

Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí?

Estudiantes en riesgo, especialmente hispanos, indocumentados, de estatus mixto e internacionales: Documenta todo. Toma capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales. Guarda correos electrónicos. Visita el Cariño Dream Village. Conoce tus derechos, obtén una tarjeta roja de la biblioteca o de los centros de servicio. Pregunta a tus profesores si te apoyarán. Si no te sientes seguro viniendo al campus en un día específico, díselo a alguien en quien confíes. Tu seguridad es más importante que una política de asistencia.

Estudiantes con privilegio: Exijan más. Asistan a las reuniones de la junta directiva. Hagan comentarios públicos. Protesten en la Unión de Estudiantes. No dejen que estos cambios se ignoren solo porque es difícil alzar la voz. Al menos, apoyen a sus compañeros, amigos, compañeros de equipo y a su comunidad. Hágales saber que con ustedes están a salvo.

Personal y profesores: Sigan con lo que están haciendo, pero háganlo con claridad. Elaboren planes de contingencia para sus estudiantes. No den por hecho que la junta “no llegaría tan lejos” — ya eliminaron el BP 3000. No supongan que los programas son permanentes; protéjanlos, reúnan datos y mantengan comunicación con los estudiantes que más se verían afectados si algo se recorta.

La Junta: No pueden llamarse administradores de una universidad mayoritariamente hispana mientras amplifican un discurso que pone en riesgo a esa misma población. Dejen de usar la “política” como un escudo para evitar la humanidad básica. Algunos de ustedes están en campaña para la reelección y estamos observando.