La presidenta de Palomar busca un nuevo puesto mientras aumentan las críticas

En medio de la agitación en Palomar College, la presidenta Rivera-Lacey parece estar lista para salir.
Evelyn Galan Acevedo (Traductora) and Weston Metzger
October 31, 2025
Griselda Garcia
La presidenta de Palomar College, Star Rivera-Lacey, habla en la ceremonia de firma de vigas y culminación del centro de Fallbrook el 1 de octubre de 2025.

SAN MARCOS — La presidenta Star Rivera-Lacey fue seleccionada como una de las tres finalistas para el puesto de vicecanciller y provost en el Distrito de Colegios Comunitarios de Riverside (RCCD), un cargo para el que se consideraron 40 candidatos.

La noticia llega en un momento en que muchos estudiantes y profesores de Palomar están expresando su frustración por el silencio de Rivera-Lacey durante la decisión de la junta directiva el 14 de octubre de eliminar la Política de la Junta 3000. La BP 3000 era la política de antirracismo y diversidad a nivel de junta directiva, y su eliminación generó una amplia oposición en la comunidad del campus.

Al día siguiente de la reunión, el 15 de octubre, Rivera-Lacey participó en un foro público de finalistas en Moreno Valley College como parte del proceso de selección de RCCD.

“Estoy muy orgullosa del trabajo que he realizado en cuanto a diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Ese es un motivo de orgullo para mí,” dijo Rivera-Lacey durante el foro.

Los profesores de Palomar le recordaron su silencio en la junta directiva del 14 de octubre en la reunión del Senado de la Facultad del 27 de octubre, donde varios instructores cuestionaron por qué no habló con más firmeza cuando se eliminó la BP 3000.

“Nunca me había sentido tan decepcionado contigo como el 14 de octubre. Te vi, durante ese debate, no decir nada. Luego, después de ese debate, cuando hablaste, en realidad no dijiste nada. Y luego enviaste una comunicación al campus que decía más nada,” dijo Lawrence Lawson, copresidente de la Federación de Profesores de Palomar. “Para las personas que están decepcionadas contigo, en este momento, cuando necesitábamos que nuestra presidenta se levantara y luchara y fuera esa guerrera … ¿Qué puedes decirles a esas personas ahora que se sienten decepcionadas contigo?”

La presidenta Rivera-Lacey le dijo a los profesores que comprendía las críticas y que estaba comprometida a ayudar a Palomar a avanzar.

“Antes que nada, quiero disculparme. Lamento que estén decepcionados,” dijo Rivera-Lacey en respuesta a Lawson. “Espero que puedan entender la difícil situación en la que me encuentro. Y que comprendan que para mí, el liderazgo en este momento significa ayudar a Palomar avanzar. Para aquellos que conocen mi trabajo previo a este cargo, espero que no haya dudas sobre mi compromiso con las oportunidades educativas para todos, la diversidad, la equidad y la inclusión.”

Rivera-Lacey ha sido presidenta de Palomar desde 2021 y ha sido una presencia constante en los eventos del campus. Si es seleccionada para el puesto en RCCD, probablemente tendría que renunciar a su cargo como presidenta de Palomar College.

En la nueva posición, Rivera-Lacey actuaría como la líder administrativa adjunta del distrito, gestionaría y supervisaría las operaciones del distrito y actuaría en nombre del canciller en su ausencia.

Algunos docentes y administradores han especulado que Rivera-Lacey ya ha aceptado el puesto, pero RCCD no ha anunciado una selección final. Rivera-Lacey no respondió a una solicitud de comentarios de The Telescope.

Antes de ser presidenta, Rivera-Lacey fue vicepresidenta de servicios estudiantiles en Palomar College durante menos de un año, renunciando en el momento en que la expresidenta Joi Lin Blake enfrentaba una votación de desconfianza por parte del profesorado.

“Duermo tranquila por la noche sabiendo que realmente, realmente tengo en mente los mejores intereses de este distrito,” dijo Rivera-Lacey en la reunión del Senado de Profesores el 27 de octubre.

“Hablaré por mí misma en este momento — no estoy durmiendo bien por las noches,” dijo Nina Shmorhun, profesora asistente de oceanografía y geología en respuesta. “Así que es difícil escuchar que tú dices que duermes bien por la noche. Yo no duermo bien por la noche porque mis estudiantes no duermen bien por la noche. Porque mis colegas a tiempo parcial no duermen bien por la noche.”

