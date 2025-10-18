Los recortes en la financiación de las Instituciones que Sirven a Hispanos ponen en peligro los programas de Palomar

Los nuevos programas de matemáticas en Palomar College que ofrecen tutoría bilingüe y apoyo en el aula perderán financiamiento después de que el Departamento de Educación de EE. UU. decidió terminar con las subvenciones para Instituciones que Sirven a Hispanos (HSI) a nivel nacional.

El Departamento de Educación anunció el 10 de septiembre que eliminaría todo el financiamiento para Instituciones que Sirven a Minorías. Palomar recibió una subvención de cinco años por un total de $3 millones el octubre pasado, la cual apoya nuevas iniciativas para mejorar la colocación en matemáticas, la retención y el éxito en la transferencia para estudiantes de primera generación y subrepresentados.

Las decisiones del departamento resultarán en la reducción de fondos para los próximos cuatro años, aproximadamente $2.4 millones, poniendo en riesgo esos programas.

Según una presentación mostrada por Martha Martínez, la líder de la facultad de retención de matemáticas para el proyecto, el nuevo programa tenía dos componentes principales.

El primer componente, llamado Holistic Onboarding, incluía la creación de un centro de Bienvenidos, apoyo de divulgación bilingüe, talleres comunitarios, uso de un diseño culturalmente relevante para fortalecer el sentido de pertenencia, aumentar el reconocimiento del aprendizaje previo e implementar un sistema CRM para monitorear el avance de los estudiantes.

El segundo componente, Intervenciones Académicas Intencionales en Matemáticas, dirigido por Martínez, se centra en mejorar la colocación en los caminos matemáticos adecuados y tutoría bilingüe.

Palomar ofrecía anteriormente cursos de matemáticas de nivel preuniversitario para estudiantes de secundaria que ingresaban. Estos fueron eliminados tras la implementación de AB 705 y AB 1705, que ahora colocan a los estudiantes directamente en cursos de matemáticas de nivel superior. Los programas financiados por subvenciones tenían como objetivo cerrar la brecha creada por esas políticas y la eliminación de las matemáticas remediales.

La subvención HSI solicitó la contratación de cinco tutores bilingües integrados para dos clases de cálculo, sumando un total de 10 tutores, según Martínez. Hasta ahora, solo se han contratado cinco tutores y tres entrenadores de matemáticas para ayudar a los estudiantes en esos cursos.

“La idea principal es que queremos apoyar estas dos clases de cálculo a través de tutorías integradas,” dijo Martínez. “La ventaja de tener un tutor en la clase es que el tutor ahora está familiarizado con la forma en que el instructor enseña y puede ofrecer un mejor apoyo fuera de la clase.”

Debido a la aprobación repentina de la subvención, el proceso de contratación y capacitación comenzó solo en la primavera y el verano de este año, lo que significa que el programa de intervención matemática se lanzó oficialmente este otoño.

Aun así, Martínez dijo que el programa ya está viendo más participación y mostrando resultados.

“Los tutores y entrenadores de matemáticas que están en nuestras clases de cálculo, por ejemplo, están ayudando a cada estudiante en esas clases, sin importar su etnia,” dijo Martínez. “El hecho de que los tutores y entrenadores de matemáticas sean bilingües aumentará la probabilidad de que puedan conectar con nuestros estudiantes latinos, pero no les impedirá interactuar de manera efectiva con el resto de los estudiantes en esas clases.”

Palomar ha sido un HSI desde 2017, y los informes indican que el 51.1% de los estudiantes se identifican como hispanos. La financiación actual de la subvención de $3 millones fue aprobada el 1 de octubre de 2024, y se planeó distribuir durante cinco años, finalizando el 30 de septiembre de 2029. El objetivo del proyecto Título V era mejorar la divulgación, la incorporación y las estrategias académicas para aumentar la retención y la finalización de los estudiantes universitarios hispanos de primer año.

La decisión del Departamento de Educación de los Estados Unidos se produjo tras su decisión de no defender la subvención HSI contra una demanda en Tennessee. Los Estudiantes por una Admisión Justa cuestionaron la constitucionalidad del programa HSI.

“La discriminación basada en la raza o etnia no tiene lugar en los Estados Unidos,” dijo la Secretaria de Educación de EE. UU., Linda McMahon, en un comunicado de prensa del 10 de septiembre. “Para avanzar en nuestro compromiso de poner fin a la discriminación en todas sus formas en los programas apoyados por el gobierno federal, el Departamento ya no otorgará subvenciones a Instituciones que Sirven a Minorías que discriminen al restringir la elegibilidad a instituciones que cumplan con cuotas raciales impuestas por el gobierno.”

El Departamento consideró que las cuotas raciales y étnicas eran inconstitucionales y argumentó que estos programas sirven principalmente a grupos hispanos y grupos minoritarios.

“La gente no se da cuenta de que la beca, aunque está destinada a la comunidad estudiantil hispana para apoyarlos nuevamente con programas o espacios, en realidad está abierta o beneficia a todos los estudiantes en el campus,” dijo Rodolfo Jacobo, el presidente del Departamento de Estudios Étnicos.

El programa de Instituciones que Sirven a Minorías se estableció en 1965 con la aprobación de la Ley de Educación Superior (HEA), que reconoció el apoyo federal a las universidades que atienden a comunidades subrepresentadas. Se divide en categorías como HSI y otras para comunidades subrepresentadas.

Las Instituciones que Sirven a los Hispanos empezaron a surgir a finales de los años 80 y principios de los 90, ya que la matrícula hispana creció más rápido que el número de profesores y recursos hispanos, según College Wise. Las HSIs obtuvieron financiamiento y reconocimiento federal en 1992 bajo la ley, lo que permitió al gobierno de EE. UU. proporcionar fondos adicionales a las instituciones con al menos un 25% de matrícula hispana.

A lo largo de los años, la subvención se ha utilizado para establecer un centro de éxito estudiantil en el campus de Escondido, así como para ofrecer divulgación educativa, asesoramiento y orientación a estudiantes hispanos y de bajos ingresos en campos CTIM. También se utilizó para fortalecer el camino de transferencia CTIM de Palomar, específicamente en matemáticas.

También han financiado el programa Summer Bridge, la Experiencia de Primer Año y las Comunidades de Aprendizaje. Junto con el campus de Escondido, estas becas han contribuido a crear el Centro de Aprendizaje de Matemáticas, laboratorios de computación de ESL y los Centros de Enseñanza y Aprendizaje en el campus de San Marcos.

“Tenemos estudiantes de diversas poblaciones que no son hispanos ni latinos, que se han beneficiado del estatus HSI,” dijo Robert Moreno, miembro de la junta directiva en Southwestern College. “Esto ha impactado a la universidad en su conjunto.”

“Solo espero que podamos encontrar nuestro camino nuevamente, ya sabes, en términos de cómo podemos vernos unos a otros de una manera diferente, ya sabes. Pero esperamos,” agrego.

En respuesta a la decisión federal, la Directora de Diversidad, Nicole Belisle, subrayó que la misión del colegio seguirá siendo la misma, incluso sin financiamiento federal.

“Este cambio no afectará el compromiso de Palomar de mantener nuestra designación como Institución que Sirve a Hispanos,” dijo Nicole en una respuesta por correo electrónico. “Nuestra dedicación a servir a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes hispanos/latinx y aquellos que han sido desproporcionadamente afectados, sigue siendo fundamental para nuestra misión y prioridades estratégicas. Damos la bienvenida a cada estudiante y respetamos los diversos orígenes y experiencias que enriquecen nuestra comunidad del campus.”