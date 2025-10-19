Dentro de la Junta Directiva de Octubre

SAN MARCOS — Durante la Junta Directiva del 14 de octubre, la discusión se centró en la Política 3000, que detalla el compromiso de Palomar con la equidad y el anti-racismo, pero también se abordaron otros temas importantes. Aquí están los puntos destacados:

Después de más de una hora de debate, los fideicomisarios votaron 3–2 a favor de eliminar la BP 3000 y de formar un subcomité para revisar y proponer una nueva política. Este compromiso reemplazó un punto de la agenda anterior que solo pedía la eliminación. Las fideicomisarias Jacqueline Kaiser, Yvette Acosta y Holly Hamilton-Bleakley apoyaron la moción para eliminar la política, mientras que Roberto Rodriguez y Judy Patacsil se opusieron. La Fideicomisaria Estudiantil Ariel Fridman emitió un voto consultivo a favor de la eliminación.

El comentario público atrajo a 31 oradores, de los cuales 19 pudieron finalmente dirigirse a la junta, incluyendo estudiantes, empleados clasificados y facultad. Trece se manifestaron en contra de la eliminación de la BP 3000, y otros 11 no pudieron hablar debido a un límite de tiempo de 30 minutos sobre el tema en general. Para más detalles sobre la decisión y la discusión, consulte la cobertura en profundidad de The Telescope.

Los cambios en el orden habitual de la agenda de la reunión también generaron críticas. La presidente de la junta, Kaiser, movió los informes de los constituyentes, que normalmente se presentan antes de los temas que requieren acción, al final de la reunión, lo que provocó la preocupación de los fideicomisarios Rodríguez y Patacsil de que el cambio limitaba las voces de los constituyentes antes de la votación sobre BP 3000. Kaiser dijo que el cambio tenía la intención de agilizar las reuniones y reflejar la estructura de las reuniones de MiraCosta. La moción para restaurar el orden original fracasó 3-2, con las fideicomisarias Kaiser, Acosta y Hamilton-Bleakley en contra y Rodríguez y Patacsil a favor.

La presidente del Consejo de Empleados Clasificados (CCE), Anel Gonzalez, continuó abogando por un ajuste por costo de vida (COLA), afirmando que el distrito ha ignorado su obligación contractual.

El vicepresidente de Finanzas, Chris Yatooma, abordó las negociaciones en su presentación del Equipo de Asistencia en Crisis Fiscal y Gestión, señalando que los aumentos automáticos de COLA fueron eliminados del acuerdo de negociación.

Los fideicomisarios también se negaron a financiar una encuesta de viabilidad de bonos que habría medido el apoyo de los votantes para un futuro bono de instalaciones para combatir la infraestructura envejecida de Palomar. Los partidarios afirmaron que la encuesta era informativa y necesaria para evaluar el apoyo, mientras que los opositores cuestionaron el momento y el costo. La votación resultó en 3-2, con las fideicomisarias Kaiser, Acosta y Hamilton-Bleakley en contra de financiar la encuesta y Rodríguez y Patacsil a favor.

Otros puntos clave:

La junta aprobó un acuerdo con Exodus Recovery, Inc., para implementar un equipo de respuesta a crisis móviles. Este equipo atenderá crisis de salud conductual en Palomar y proporcionará hasta 30 días de atención de seguimiento.

La junta revocó despidos anteriores que afectaban al personal del programa TRIO después de que Palomar finalmente recibiera los fondos de subvención esperados tras la reunión de septiembre.

La presidenta del Gobierno Estudiantil Asociado, Yaretzi Hernandez, anunció que ASG creará su propia declaración contra el racismo y comenzará las reuniones con una lectura del reconocimiento de la tierras.