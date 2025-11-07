El Planetario de Palomar entretiene y educa al público desde hace 56 años.

SAN MARCOS — El Planetario del Palomar College ofrece exploración espacial para aquellos que tienen curiosidad sobre lo que hay más allá de nuestra atmósfera, o simplemente buscan una noche tranquila.

El planetario que los estudiantes ven hoy en día no es como solía ser. El original fue construido en 1965 y sirvió a la comunidad de San Marcos durante 43 años. En julio de 2008, el planetario fue demolido para dar paso a una nueva y mejorada cúpula Astrotec. La construcción se completó en marzo de 2012, y el lugar reabrió al público en abril del mismo año, siendo uno de los más grandes de California.

Con 138 asientos bajo una cúpula de 50 pies, los diferentes espectáculos sumergen al público en el espacio exterior, fusionando la educación con el disfrute de la belleza general del mundo que no siempre podemos ver.

“Una de nuestras actividades favoritas es volar a través de los anillos de Saturno,” dijo Scott Kardel, profesor asociado de astronomía y director asistente del planetario, en un correo electrónico.

El planetario abre sus puertas al público todos los viernes a las 7 p.m. con el espectáculo “El Cielo Esta Noche.”

“Durante nuestros espectáculos de ‘El Cielo Esta Noche,’ proyectamos una vista simulada del cielo nocturno, hablamos sobre estrellas, constelaciones, mitología del cielo y algo de la ciencia detrás de lo que estamos mostrando,” dijo Kardel.

Los espectadores tienen la oportunidad de ver una película relacionada con el espacio que se proyecta en la cúpula completa arriba. Las películas cambian cada semana, comenzando cada proyección a las 8:15 p.m. Los precios de las entradas oscilan entre $5 y $7 tanto para ‘El Cielo Esta Noche’ como para las proyecciones de películas. Ambas se pueden comprar en el sitio web del Planetario de Palomar.

El Planetario es dirigido por dos profesores, el Director del Planetario Mark Lane y Kardel. El campo de la astronomía, al que estos profesores han dedicado sus vidas, sigue en auge y ofrece un espacio para las mentes curiosas.

“Los estudiantes que deseen aprender más sobre nuestro universo son bienvenidos a asistir a las funciones en el Planetario, inscribirse en un curso de astronomía para el semestre de primavera, o incluso unirse a nuestro club de Astronomía, que está siendo reactivado,” dijo Kardel.

La estudiante de primer año Xylo Prieto es la co-presidenta de este Club de Astronomía.

“El Club de Astronomía es el lugar ideal para aprender sobre nuestro universo, conocer gente nueva y obtener experiencia práctica con telescopios,” dijo Prieto.

Prieto descubrió su amor por el espacio después de tomar una clase de astronomía en la escuela secundaria.

“Cada vez que estudiaba para el curso, sentía una emoción y pasión como nunca antes, y me di cuenta de que había encontrado mi vocación,” dijo Prieto.

También se ofrecen telescopios a los miembros de la audiencia, lo que les permite observar el cielo nocturno actual y tener una experiencia práctica.

“Este es un momento emocionante para estudiar astronomía,” dijo Kardel. “No solo sabemos más sobre el universo como nunca antes, sino que también tenemos las mejores herramientas y telescopios que han existido. Estamos aprendiendo mucho sobre cosas que solo se imaginaban en el pasado.”