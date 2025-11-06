Dentro de la Junta Directiva de Noviembre

SAN MARCOS — Los fideicomisarios discutieron el crecimiento de la inscripción , las revisiones de póliza’s y la partida de la Dra. Star Rivera-Lacey en la reunión de la junta directiva del 5 de noviembre. Aquí están los puntos destacados:

En la reunión del 14 de octubre, la junta votó 3-2 a favor de eliminar la póliza de la Junta 3000 y formar un subcomité. Anoche, los fideicomisarios votaron a favor de formar un comité temporal para revisar y hacer aclaraciones. Dos miembros de la junta, Holly Hamilton-Bleakly y Judy Patacsil, formarán parte del subcomité e informarán de sus hallazgos a la junta.

La Fideicomisaria Estudiantil Ariel Fridman solicitó ser informada sobre estás discusiones a pesar de no poder formar parte del subcomité. Esta discusión se produce tras los continuos llamamientos de oposición de estudiantes y profesores durante los comentarios públicos.

Durante la sección de Solicitudes de Informes de la agenda, el Fideicomisario Roberto Rodríguez propuso añadir un elemento en una futura agenda para comenzar a desarrollar una política de la junta sobre inteligencia artificial (IA).

El Fideicomisario Rodríguez describió la IA como “el lejano oeste” de la educación superior, enfatizando que se necesita proporcionar a las aulas una guía clara sobre cómo usarla. Se dice que la formación de esta nueva política de la junta ayudará a la colegio a mantenerse proactivo a medida que las herramientas de IA continúen evolucionando.

Si se adopta como un tema para la agenda futura, esto marcaría el primer paso de Palomar en establecer estándares prácticos y éticos para el uso de la IA en el campus. Otros fideicomisarios expresaron interés en revisar el tema en una futura reunión, aunque no se tomó ninguna medida formal el miércoles por la noche.

La reunión de la junta directiva del miércoles marcó la aparición final de la Superintendente/Presidenta Dra. Star Rivera-Lacey. La junta, la facultad y los estudiantes compartieron comentarios de agradecimiento por su servicio y liderazgo en Palomar College.

Los vicepresidentes Tina Recalde, Nick Mata y Chris Yatooma pronunciaron emotivas despedidas con algunos leyeron poemas en su honor.

Otros puntos claves: