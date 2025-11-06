Estudiantes de Palomar entre los que perderán CalFresh mientras continúa el cierre del gobierno

SAN MARCOS — Millones de residentes de bajos ingresos y estudiantes en California han perdido los beneficios de CalFresh mientras continúa el cierre federal.

CalFresh, la versión de California del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ayuda a los residentes a comprar alimentos cada mes. Para los estudiantes que equilibran la matrícula, la vivienda y los costos de vida, una pausa en los beneficios podría dificultar la adquisición de necesidades básicas como comida y alquiler.

Más de tres millones de personas en California dependen de CalFresh, y los funcionarios advierten que una pausa continua en la financiación ya ha interrumpido los beneficios para familias y estudiantes, según ABC7. En el condado de San Diego, alrededor de 400,000 residentes podrían ver sus beneficios congelados a principios de noviembre, informó ABC 10 Noticias.

El 3 de noviembre, Rob Bonta, Fiscal General de California, emitió un comunicado criticando al gobierno federal por ofrecer solo beneficios parciales de SNAP durante el cierre. Bonta calificó la decisión de “inaceptable y perjudicial,” señalando que los pagos parciales son “insuficientes para las familias que ya viven al límite.” Hizo una llamada a la acción federal inmediata para restaurar los beneficios completos y evitar más dificultades para millones de californianos. Su declaración resalta la creciente preocupación en todo el estado, ya que el cierre sigue amenazando el acceso a alimentos para los residentes de bajos ingresos y los estudiantes universitarios.

Para las familias que están pasando por dificultades, la incertidumbre ha aumentado el estrés, dicen algunos. Tam Ngo, un padre de seis que vive en San Marcos, comentó que su familia ha estado estirando cada dólar a medida que los fondos de SNAP se agotan.

“Ya estamos reduciendo nuestras comidas cada día,” dijo Ngo. “Si no hay CalFresh el próximo mes, no sé cómo nos las arreglaremos. Los niños todavía necesitan comer.”

Palomar College está animando a los estudiantes a buscar otros recursos durante el cierre. Palomar ofrece asistencia en el campus a través del Centro de Alimentos y Nutrición Anita y Stan Maag (SU-40A) y ayuda con las solicitudes de CalFresh.

Los estudiantes también pueden acceder a ropa gratuita a través de Comet’s Closet, suministros de higiene y recursos de vivienda de emergencia para estudiantes que lo necesiten, según la Oficina de Vida Estudiantil y Liderazgo.

En un correo electónico enviado a los estudiantes, el equipo de Necesidades Básicas de Palomar anunció un aumento en la ayuda alimentaria:

“Los estudiantes ahora pueden recibir hasta treinta libras de comida por semana,” decía el mensaje. “Aquellos con dependientes pueden recibir hasta cuarenta libras por semana. Este aumento temporal se mantendrá hasta noviembre de 2025 y continuará en diciembre si la suspensión persiste.”

Las organizaciones locales como el Banco de Alimentos de San Diego y Feeding San Diego también ofrecen distribuciones de emergencia que están disponibles sin importar la financiación federal.

Se anima a los estudiantes que ya están inscritos en CalFresh a enviar sus renovaciones e informes a tiempo para evitar retrasos cuando se reanude la financiación federal.

Para actualizaciones y recursos, visita Necesidades Básicas de Palomar o el sitio web del Departamento de Servicios Sociales de California.