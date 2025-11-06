The Student News Site of Palomar College

The Telescope
Subscribe to our Newsletter
The Telescope
The Telescope
Categories:

Estudiantes de Palomar entre los que perderán CalFresh mientras continúa el cierre del gobierno

El cierre del gobierno podría detener la ayuda alimentaria para uno de cada ocho residentes; las despensas del campus y los bancos de alimentos comunitarios se preparan para ayudar.
Duong Nguyen and Evelyn Galan Acevedo (Traductora)
November 6, 2025
Griselda Garcia
El Centro de Alimentación y Nutrición coloca un cartel de bienvenida afuera del centro con información sobre cómo usar su servicio. El centro se encuentra en SU 40A.

SAN MARCOS — Millones de residentes de bajos ingresos y estudiantes en California han perdido los beneficios de CalFresh mientras continúa el cierre federal.

CalFresh, la versión de California del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ayuda a los residentes a comprar alimentos cada mes. Para los estudiantes que equilibran la matrícula, la vivienda y los costos de vida, una pausa en los beneficios podría dificultar la adquisición de necesidades básicas como comida y alquiler.

Más de tres millones de personas en California dependen de CalFresh, y los funcionarios advierten que una pausa continua en la financiación ya ha interrumpido los beneficios para familias y estudiantes, según ABC7. En el condado de San Diego, alrededor de 400,000 residentes podrían ver sus beneficios congelados a principios de noviembre, informó ABC 10 Noticias.

El 3 de noviembre, Rob Bonta, Fiscal General de California, emitió un comunicado criticando al gobierno federal por ofrecer solo beneficios parciales de SNAP durante el cierre. Bonta calificó la decisión de “inaceptable y perjudicial,” señalando que los pagos parciales son “insuficientes para las familias que ya viven al límite.” Hizo una llamada a la acción federal inmediata para restaurar los beneficios completos y evitar más dificultades para millones de californianos. Su declaración resalta la creciente preocupación en todo el estado, ya que el cierre sigue amenazando el acceso a alimentos para los residentes de bajos ingresos y los estudiantes universitarios.

Para las familias que están pasando por dificultades, la incertidumbre ha aumentado el estrés, dicen algunos. Tam Ngo, un padre de seis que vive en San Marcos, comentó que su familia ha estado estirando cada dólar a medida que los fondos de SNAP se agotan.

“Ya estamos reduciendo nuestras comidas cada día,” dijo Ngo. “Si no hay CalFresh el próximo mes, no sé cómo nos las arreglaremos. Los niños todavía necesitan comer.”

El Centro de Alimentación y Nutrición se encuentra en SU 40A. (Griselda Garcia)

Palomar College está animando a los estudiantes a buscar otros recursos durante el cierre. Palomar ofrece asistencia en el campus a través del Centro de Alimentos y Nutrición Anita y Stan Maag (SU-40A) y ayuda con las solicitudes de CalFresh.

Los estudiantes también pueden acceder a ropa gratuita a través de Comet’s Closet, suministros de higiene y recursos de vivienda de emergencia para estudiantes que lo necesiten, según la Oficina de Vida Estudiantil y Liderazgo.

En un correo electónico enviado a los estudiantes, el equipo de Necesidades Básicas de Palomar anunció un aumento en la ayuda alimentaria:

“Los estudiantes ahora pueden recibir hasta treinta libras de comida por semana,” decía el mensaje. “Aquellos con dependientes pueden recibir hasta cuarenta libras por semana. Este aumento temporal se mantendrá hasta noviembre de 2025 y continuará en diciembre si la suspensión persiste.”

Las organizaciones locales como el Banco de Alimentos de San Diego y Feeding San Diego también ofrecen distribuciones de emergencia que están disponibles sin importar la financiación federal.

Se anima a los estudiantes que ya están inscritos en CalFresh a enviar sus renovaciones e informes a tiempo para evitar retrasos cuando se reanude la financiación federal.

Para actualizaciones y recursos, visita Necesidades Básicas de Palomar o el sitio web del Departamento de Servicios Sociales de California.

View Story Comments
Print this Story
Donate to The Telescope
$150
$500
Contributed
Our Goal

Support The Telescope! Your contribution will allow us to cover our annual website hosting costs.

More to Discover
More in En Español
Star Rivera-Lacey, la presidenta de Palomar College, muestra un gesto de aprobación en una ceremonia de firma de vigas en el Centro de Educación Fallbrook de Palomar College el 1 de octubre de 2025.
La presidenta Rivera-Lacey partirá hacia el puesto de RCCD antes de que finalice el año
Mural colorido en una pared larga del campus de Palomar College que muestra palomas blancas, cintas de colores y palabras en inglés como “RESILIENCE”, “EDUCATION” y “LEARNING”. A la izquierda hay mesas con sombrillas en un pasillo al aire libre y, al fondo, se ve otro edificio del campus bajo un cielo nublado.
Nuestros estudiantes merecen protección, no silencio
La presidenta de Palomar College, Star Rivera-Lacey, habla en la ceremonia de firma de vigas y culminación del centro de Fallbrook el 1 de octubre de 2025.
La presidenta de Palomar busca un nuevo puesto mientras aumentan las críticas
Las prohibiciones de tecnología en el aula pueden pasar por alto la accesibilidad, los estilos de aprendizaje y las realidades de los cursos digitales.
Comentario Cometa: Prohibir el uso de computadoras portátiles no resolverá el problema de la atención
La fideicomisaria Holly Hamilton-Bleakley habla durante la discusión de la Política 3000 en la reunión de la Junta Directiva de Palomar College, mientras la fideicomisaria Yvette Acosta observa, el 14 de octubre de 2025, en San Marcos.
Dentro de la Junta Directiva de Octubre
Una sudadera de Palomar College que incluye el logo de HSI expuesta el 9 de octubre de 2025 en la librería de Palomar College en San Marcos.
Los recortes en la financiación de las Instituciones que Sirven a Hispanos ponen en peligro los programas de Palomar
More in Noticias
Jaqueline Kaiser (derecha) expresa su opinión sobre la eliminación de la Política 3000 de la Junta Directiva con Holly Hamilton-Bleakley (centro, de verde) en la reunión de la Junta Directiva del 14 de octubre.
La junta de Palomar retira la póliza antirracismo tras un debate acalorado
Los miembros de CCE y PFF se unieron en solidaridad en el Rally de Solidaridad COLA el 7 de octubre de 2025, en el Colegio Palomar.
Los problemas de personal de Palomar se trasladan a la plaza pública
Empleados clasificados sostienen carteles que dicen “Respeten nuestro trabajo, respeten nuestro valor” durante la reunión de la Junta Directiva de Palomar College el 9 de septiembre de 2025.
Los empleados clasificados planean una manifestación mientras continúan las negociaciones sobre el COLA
2,977 pequeñas banderas estadounidenses fueron colocadas en el césped del Student Union en Palomar College el 11 de septiembre de 2025, simbolizando las vidas perdidas el 11 de septiembre de 2001.
Los Servicios para Veteranos de Palomar mantienen viva la conmemoración del Día del Patriota
Personas entre la multitud sosteniendo carteles con el lema "RESPETEN NUESTRO TRABAJO" durante la reunión de la junta directiva celebrada el 10 de septiembre de 2025.
Dentro de la junta directiva de Septiembre en Palomar
Un letrero de “No entrar” en Palomar College dirige el tráfico cerca de la estructura principal de estacionamiento del campus.
Próximo simulacro de cierre podría causar interrupciones
About the Contributors
Duong Nguyen
Duong Nguyen, Staff Writer
Duong Nguyen is a second year student at Palomar College studying Communication. She plans to transfer to a four-year university to pursue a degree in Public Relations and Advertising. Originally from Vietnam, she enjoys exploring cultural exchange opportunities and creating content that connects communities. In her free time, she likes traveling, trying new foods, and watching movies.
Griselda Garcia
Griselda Garcia, Photo Editor
Griselda Garcia is the Photo Editor for the Telescope. She hopes to transfer to San Francisco State and become a photojournalist. In her free time, she likes to crochet and play video games. 
Donate to The Telescope
$150
$500
Contributed
Our Goal