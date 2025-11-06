La presidenta Rivera-Lacey partirá hacia el puesto de RCCD antes de que finalice el año

SAN MARCOS — El distrito del Riverside Community College (RCCD) votó 5–0 el 3 de noviembre para nombrar a la presidenta del Palomar College, Star Rivera-Lacey, como vicecanciller y provost (DCP) de RCCD.

Cuando se le solicitó un comentario el lunes, la oficial de información pública, Julie Lanthier Bandy, indicó que Rivera-Lacey emitirá una declaración oficial el martes.

Este nombramiento se produce en medio de la agitación en Palomar tras la votación de 3-2 de la junta directiva, en octubre, para rescindir la Política 3000, la política de antirracismo y diversidad del colegio, lo que ha generado críticas por parte de profesores y estudiantes sobre el silencio público de Rivera-Lacey.

El puesto de DCP tiene un mandato de dos años, del 1 de diciembre de 2025 al 30 de noviembre de 2027, con un salario anual de $331,824, además de los beneficios estándar de gestión y una asignación mensual de $750 para gastos de negocios.

“Gracias porque creo que mi nombramiento simboliza esperanza y expectativa para un futuro más brillante para muchos de nuestros estudiantes,” dijo Rivera-Lacey en sus comentarios al consejo.

Como DCP, Rivera-Lacey será la segunda al mando del distrito, supervisando las operaciones diarias y representando al canciller en asuntos institucionalmente significativos. En ausencia del canciller, la DCP actúa como canciller interino.

“Solo quiero decir que en una comunidad que es abrumadoramente latino. Tener a una latina en su posición envía un mensaje poderoso a la comunidad y la representación es importante”, dijo el presidente de la Junta de RCCD, José Alcala. “Es una de esas cosas que, con suerte, hay muchas jóvenes latinas como mi propia hija, que ven lo que es posible. Estoy contento de haber podido participar en esto, al igual que mis colegas. Pero nuevamente, bienvenida, y pongámonos a trabajar, chica.”

El papel requerirá que Rivera-Lacey trabaje con estudiantes, profesores, administradores, profesionales clasificados y ejecutivos.

También facilitará colaboraciones entre otras instituciones educativas, líderes empresariales, representantes laborales, el gobierno local y organizaciones comunitarias.

¿Qué sigue para Palomar?

El superintendente/presidente de Palomar puede nombrar un líder interino por períodos breves de tiempo, hasta 30 días calendario por nombramiento. Si la ausencia dura más de 30 días, la Junta Directiva realiza el nombramiento interino en sesión abierta. Cuando no se ha nombrado a un interino, la responsabilidad administrativa recae (en orden):

1. Superintendente asistente/vicepresidente de instrucción (actualmente Tina Recalde)

2. Superintendente asistente/vicepresidente de servicios estudiantiles (actualmente Nick Mata)

3. Superintendente asistente/vicepresidente de finanzas y servicios administrativos (actualmente un puesto interino ocupado por Chris Yatooma)

4. Superintendente asistente/vicepresidente de servicios de recursos humanos (actualmente Anna Pedroza)

5. Decanos, en orden de antigüedad como decano en Palomar College

En caso de que se produzca una vacante para el puesto de superintendente/presidente, la junta directiva establecerá un proceso de búsqueda.

Si la posición de superintendente/presidente queda vacante, la Junta Directiva inicia una búsqueda formal. Los fideicomisarios establecen un cronograma y forman un comité de búsqueda. El distrito publica el trabajo y las calificaciones, recluta y filtra a los solicitantes, y realiza entrevistas. Los finalistas visitan el campus y participan en foros públicos, seguidos de verificaciones de antecedentes.

Luego, la Junta entrevista a los finalistas y toma la decisión de contratación. El contrato inicial de empleo para el superintendente/presidente se negocia por un período de hasta cuatro años.