Dentro de la junta directiva de Septiembre en Palomar

SAN MARCOS – La junta directiva de Palomar cubrió una variedad durante la reunión mensual de septiembre 9. Aquí están los aspectos más importantes:

– Por primera vez en cinco años, Palomar terminará el año con un déficit. El déficit proyectado fue de más de $3 millones y el déficit real llegó a poco más de $2 millones, dejando las reservas del distrito en casi $52 millones. La junta también aprobó el presupuesto 2025-26, que incluye un déficit proyectado de más de $7 millones.

– Los fideicomisarios votaron para despedir preventivamente a cuatro especialistas en divulagción y a un miembro del equipo confidencial y de supervisión vinculado al programa TRIO, debido a la incertidumbre sobre la financiación de las subvenciones federales para el año. La votación dividió a la junta 3-2, con los fideicomisarios Judy Patacsil y Roberto Rodriguez en contra.

– La junta aprobó la remediación de emergencia para materiales peligrosos en las aulas NS-121 y NS-125. Se espera que el trabajo tome de dos a tres fines de semana en completarse, pero podría extenderse a seis si hay algún retraso imprevisto.

Otras conclusiones clave:

La disputa sobre un ajuste por costo de vida para los empleados clasificados continuó.

Chris Yatooma confirmado como vicepresidente interino de finanzas.

Tim Leslie fue nombrado Director de Salud y Bienestar Conductual, ocupando la vacante dejada por Patrick Saviano.

La Beca Rising Scholars ha sido renovada por tres años más.

Los fideicomisarios aprobaron unirse a un programa para construir programas de grado y certificación de vía rápida que se componen en su totalidad de cursos abreviados.

Cincuenta y siete estudiantes de Palomar participaron en la graduación de Camp Pendleton para graduados afiliados al ejército.

Para un análisis detallado, escuche nuestro pódcast de resumen de la junta directiva.