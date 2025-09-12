The Student News Site of Palomar College

The Telescope
Dentro de la junta directiva de Septiembre en Palomar

Desde presupuestos hasta TRIO, aquí están las decisiones que importan explicadas en minutos, no en horas.
Victoria Gudmundson and Gasmine Gonzalez (Traductora)
September 12, 2025
Griselda Garcia
El público asistente a la reunión del consejo de administración celebrada el 10 de septiembre de 2025 lució camisetas verdes del Consejo de Empleados Clasificados (CCE).

SAN MARCOS – La junta directiva de Palomar cubrió una variedad durante la reunión mensual de septiembre 9. Aquí están los aspectos más importantes:

– Por primera vez en cinco años, Palomar terminará el año con un déficit. El déficit proyectado fue de más de $3 millones y el déficit real llegó a poco más de $2 millones, dejando las reservas del distrito en casi $52 millones. La junta también aprobó el presupuesto 2025-26, que incluye un déficit proyectado de más de $7 millones.

– Los fideicomisarios votaron para despedir preventivamente a cuatro especialistas en divulagción y a un miembro del equipo confidencial y de supervisión vinculado al programa TRIO, debido a la incertidumbre sobre la financiación de las subvenciones federales para el año. La votación dividió a la junta 3-2, con los fideicomisarios Judy Patacsil y Roberto Rodriguez en contra.

– La junta aprobó la remediación de emergencia para materiales peligrosos en las aulas NS-121 y NS-125. Se espera que el trabajo tome de dos a tres fines de semana en completarse, pero podría extenderse a seis si hay algún retraso imprevisto.

El miembro del Consejo de Administración se inclinó para taparse la boca durante los informes de los constituyentes en la reunión del 10 de septiembre de 2025.
El miembro de la Junta Directiva Roberto Rodríguez escucha atentamente los informes de los constituyentes. (Griselda Garcia)

Otras conclusiones clave:

  • La disputa sobre un ajuste por costo de vida para los empleados clasificados continuó.
  • Chris Yatooma confirmado como vicepresidente interino de finanzas.
  • Tim Leslie fue nombrado Director de Salud y Bienestar Conductual, ocupando la vacante dejada por Patrick Saviano.
  • La Beca Rising Scholars ha sido renovada por tres años más.
  • Los fideicomisarios aprobaron unirse a un programa para construir programas de grado y certificación de vía rápida que se componen en su totalidad de cursos abreviados.
  • Cincuenta y siete estudiantes de Palomar participaron en la graduación de Camp Pendleton para graduados afiliados al ejército.

Para un análisis detallado, escuche nuestro pódcast de resumen de la junta directiva.

