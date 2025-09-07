Comentario Cometa: Comet Café se queda corto en el regreso a clases

Acostumbrados al antiguo método de pedir, los clientes del Comet Café deambulaban desorientados por el patio de comidas.

PFD Management Inc., el nuevo contratista de comidas de Palomar, exige a los estudiantes que rellenen una lista de pedido en cada barra de comida. Anteriormente, los estudiantes simplemente hacían fila y hacían sus pedidos al personal de cada estación.

Este nuevo proceso parece más eficaz, ya que evita las filas y elimina el paso de pedir cara a cara.

Pero cuando llega la hora punta del almuerzo, los estudiantes necesitan entrar y salir rápidamente para llegar a clase, y el nuevo sistema a menudo no lo permite.

En primer lugar, no hay carteles ni se envió un correo electrónico explicando cómo funciona el nuevo proceso. En su lugar, se implementó sin explicaciones, dejando que los estudiantes lo descifraran solos.

Esto ha provocado que muchos clientes entren a comprar comida, se queden junto al puesto que elijan y se vayan al cabo de unos minutos porque nadie les ha preguntado qué quieren pedir, como solía hacer el personal del anterior proveedor de comida.

El otro problema de este nuevo enfoque es que, al no poder ver las filas físicas de personas esperando para hacer su pedido, a los estudiantes les resulta considerablemente más difícil calcular si tienen tiempo suficiente antes de su próxima clase para conseguir la comida que desean.

Esto no sería un problema si hubiera suficientes opciones de comida para llevar. Sin embargo, a las 12:40 p.m. del 28 de agosto, la mayoría de esas opciones para llevar ya se habían agotado. Uno de los últimos productos disponibles era una ensalada muy simple que costaba entre 8.25 y 8.75 dólares, dependiendo de los ingredientes que se eligieran.

El semestre pasado, solía pedir una porción grande de pizza por menos de 5 dólares y tardaba menos de tres minutos en la cafetería para hacerlo. Ahora, si necesitas algo tan rápido, sustancioso y asequible como eso, es posible que no lo encuentres.

Más allá de la eficiencia, la transparencia sobre alérgenos es fundamental para cualquier establecimiento de comida. Sin embargo, en la cafetería no se encontraron señales de advertencia sobre alergias.

Como persona alérgica al sésamo, me preocupó ver que las empanadillas de cerdo y verduras, un producto que probablemente contiene este alérgeno, no tenían información sobre los ingredientes en el envase.

Pedí hablar con el jefe de cocina de la cafetería y le pregunté si las empanadillas contenían sésamo.

Al principio, su respuesta fue un tajante no. Solo cuando le volví a preguntar decidió ir a la cocina y comprobarlo. Regresó con una respuesta modificada y me dijo que, de hecho, el plato contenía aceite de sésamo.

Puede que aún se encuentren en sus primeras semanas de funcionamiento, pero hay cosas que son inexcusables. Ocultar información sobre los ingredientes y los alérgenos no solo pone en riesgo la salud de nuestros estudiantes, sino que también es ilegal a nivel estatal y federal.

Según el Departamento de Salud Pública de California, “Todos los alimentos envasados que contengan dos o más ingredientes deben incluir una lista de ingredientes.”

Pero las listas de ingredientes no son lo único que falta.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, “la FALCPA (Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección del Consumidor de 2004) exige que los alimentos o ingredientes que contengan un ‘alérgeno alimentario importante’ se etiqueten específicamente con el nombre de la fuente del alérgeno.”

El 23 de abril de 2021, el sésamo fue declarado el noveno alérgeno alimentario importante. Los requisitos de etiquetado y fabricación para este cambio entraron en vigor el 1 de enero de 2023. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que el sésamo, o cualquiera de los otros alérgenos alimentarios importantes, no esté listado en los alimentos envasados que se venden en el café

Solo se puede dar cierta gracia durante las primeras semanas del semestre. El resto se debe a una mala planificación, una formación deficiente y unos estándares bajos.

Esperemos que las cosas mejoren en las próximas semanas, pero sin duda hay algunas correcciones que debe realizar PFD Management Inc. para garantizar que se satisfagan las necesidades de nuestros estudiantes y se priorice su seguridad.