La cafetería de Palomar reabre sus puertas este otoño

El campus principal de Palomar reabre su zona de comidas bajo una nueva gestión.
Elizabeth Aguilar, News Editor
August 25, 2025
Elizabeth Aguilar
El patio de comidas del Palomar College en el campus de San Marcos.

SAN MARCOS — Con el inicio del semestre de otoño de 2025, Palomar celebrará la gran inauguración de la cafetería tras cambiar de gestión.

Durante el verano, el nuevo contratista de servicios de alimentación, PFD Management, comenzó los preparativos para abrir la cafetería PFD Café en el campus principal de Palomar College en San Marcos. El área de café y la cafetería celebrarán su gran inauguración del 25 al 29 de agosto.

El horario habitual de la cafetería situada dentro del centro de estudiantes será de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. El patio de comidas situado junto a la librería estará abierto de lunes a jueves, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m., y los viernes, de 7:30 a.m. a 2:30 p.m.

Los estudiantes podrán disfrutar del menú de PFD’s Café, que incluye desayunos, aperitivos, almuerzos, comida para llevar y mucho más. Según un correo electrónico enviado el miércoles 20 de agosto, tanto el patio de comidas como la cafetería ofrecerán platos calientes.

Los estudiantes que asistan a la gran inauguración y se inscriban en la lista de clientes de PFD podrán ganar premios.

Elizabeth Aguilar
Elizabeth Aguilar, News Assistant Editor
Elizabeth Aguilar is a Assistant News Editor for The Telescope. She was an arts & entertainment editor at MHHS and hopes to transfer to SDSU. Elizabeth has YouTube channel and loves to crochet.
