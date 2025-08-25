La cafetería de Palomar reabre sus puertas este otoño

SAN MARCOS — Con el inicio del semestre de otoño de 2025, Palomar celebrará la gran inauguración de la cafetería tras cambiar de gestión.

Durante el verano, el nuevo contratista de servicios de alimentación, PFD Management, comenzó los preparativos para abrir la cafetería PFD Café en el campus principal de Palomar College en San Marcos. El área de café y la cafetería celebrarán su gran inauguración del 25 al 29 de agosto.

El horario habitual de la cafetería situada dentro del centro de estudiantes será de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. El patio de comidas situado junto a la librería estará abierto de lunes a jueves, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m., y los viernes, de 7:30 a.m. a 2:30 p.m.

Los estudiantes podrán disfrutar del menú de PFD’s Café, que incluye desayunos, aperitivos, almuerzos, comida para llevar y mucho más. Según un correo electrónico enviado el miércoles 20 de agosto, tanto el patio de comidas como la cafetería ofrecerán platos calientes.

Los estudiantes que asistan a la gran inauguración y se inscriban en la lista de clientes de PFD podrán ganar premios.