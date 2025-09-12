Comentario Cometa: El error de IA de $17,500 de Palomar

El 9 de septiembre, la cuenta oficial en Instagram de Palomar publicó un video en su página que me llamó la atención. El video es sobre el nuevo sistema de numeración de cursos comunes que ha entrado en vigor en los Colegios Comunitarios de California.

¿Qué me llamó la atención? El video fue creado utilizando inteligencia artificial.

Como estudiante que ha tomado clases en el departamento de estudios de medios, esto fue impactante de ver. Fue impactante porque Palomar ofrece cursos que enseñan animación, pero en su lugar decidió contratar a una empresa para crear un video animado por IA.

Lo que aprendí esa noche me dejó en estado de incredulidad. En su reunión del 10 de junio, la junta directiva de Palomar aprobó el pago de $12,000 a American Dream Cinema, LLC para la creación del video de IA mencionado anteriormente. La junta directiva también aprobó el pago de $5,500 a la empresa por una traducción al español de ese mismo video, solo unas horas antes de la reunión de septiembre.

$17,500 por dos videos de tres minutos. $17,500 que podrían haberse destinado al departamento de artes, medios y diseño para beneficiar a los estudiantes que están desarrollando sus habilidades sin el uso de IA.

Es la primera vez que veo que la página de redes sociales de Palomar publica un video generado por IA. Los videos anteriores de Palomar presentan a embajadores estudiantiles, personas reales o tomas del campus acompañadas de música.

Hace solo unas semanas, Palomar publicó un video de un embajador estudiantil hablando sobre el camino Cal-GETC. Estoy segura de que este video no requirió mucho tiempo ni dinero para realizarlo. Así que, si la universidad quería un cambio de estilo, seguramente podrían haber contratado a un estudiante animador para que hiciera el trabajo.

Me habría gustado ver a dos estudiantes reales teniendo la conversación que se mostró en el video. Hay una variedad de artistas en Palomar: animadores, diseñadores gráficos, cineastas, actores y más.

El sitio web de Palomar no tiene información sobre cuántos estudiantes están inscritos en el departamento de artes, medios y diseño, pero se ofrece una variedad de cursos y títulos de asociado. Estos incluyen diseño gráfico, video digital, imagen digital, diseño multimedia, entre otros. Los títulos en Imagen Digital y Diseño Multimedia ofrecen cursos que enseñan gráficos en movimiento y animación 3D digital.

No soy la única estudiante que se siente decepcionada por la decisión de Palomar de incorporar la inteligencia artificial. Estudiantes actuales y pasados han expresado su descontento a través de los comentarios en la publicación de Instagram.

“¿Por qué usar IA para esto cuando tienes actores, animadores y ARTISTAS REALES en sus campus… como exalumno, es extremadamente decepcionante ver esto,” escribió un comentarista.

Otro comentario vino de un estudiante que dijo que supuestamente dejaría la escuela debido al uso de IA.

Soy consciente de que no hay forma de escapar de la IA en la actualidad, pero es frustrante que un colegio que ofrece cursos de animación no haya dado a sus estudiantes la oportunidad de crear el video para ellos.

Los videos generados por IA carecen de creatividad. También son perjudiciales para el medio ambiente.

Los modelos de texto de IA como ChatGPT necesitan ser entrenados antes de poder responder a tus preguntas. Según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), se estima que se necesitaron más de $100 millones y 50 gigavatios-hora de energía para entrenar el GPT-4 de OpenAI. Esa cantidad de energía podría abastecer a la ciudad de San Francisco durante tres días completos. Esto es solo parte del proceso de entrenamiento.

MIT también investigó cuánta energía se requiere para hacer un video con IA. OpenAI tiene a Sora, un modelo de generación de videos. MIT encontró que el modelo más nuevo utiliza más de 30 veces más energía en un video de 5 segundos, una cantidad comparable a hacer funcionar un microondas durante más de una hora.

Solo puedo imaginar cuánta más energía le costó a American Dream Cinema crear dos videos animados de 3 minutos con IA. También creo que el video no fue perfecto en el primer intento. Hay que ajustar las cosas a tu gusto con videos o fotos generados por IA.

Palomar debería ser un ejemplo para sus estudiantes en el uso de la IA, en lugar de gastar dinero del distrito en cortos educativos animados por IA que son inquietantes. La universidad necesita asumir responsabilidad por sus acciones que envían un mensaje equivocado a los estudiantes a los que se supone que debe servir. Palomar debe ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de mostrar su creatividad y talento. Como estudiantes, enviemos un mensaje: no aceptaremos esto. Comenta en el video. Hazles saber el daño que causa y el mensaje que transmite.