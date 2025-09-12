The Student News Site of Palomar College

Los Servicios para Veteranos de Palomar mantienen viva la conmemoración del Día del Patriota

Banderas, fotografías y nombres adornan el césped conmemorativo de veteranos en honor a aquellos que perdieron la vida el 11 de septiembre.
Tanner Hayes and Elizabeth Aguilar (Traductora)
September 12, 2025
Griselda Garcia
2,977 pequeñas banderas estadounidenses fueron colocadas en el césped del Student Union en Palomar College el 11 de septiembre de 2025, simbolizando las vidas perdidas el 11 de septiembre de 2001.

SAN MARCOS — El Servicio de Veteranos dio la bienvenida a los estudiantes, al personal y a la comunidad circundante de Palomar para reunirse en solidaridad el 11 de septiembre. El Servicio de Veteranos organizó elementos visuales como un recordatorio de los eventos que ocurrieron hace 24 años.

Una cascada de pequeñas banderas americanas cubrió el césped conmemorativo de Veteranos cerca de la torre del reloj de Palomar. Un total de 2,977 banderas simbolizando cada una de las vidas perdidas durante los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Las banderas ondeaban silenciosamente con la brisa, pero el mensaje del momento era fuerte y claro para aquellos presentes.

“Creo que lo importante es recordar y rendir homenaje a estas personas y a lo que ese día significó para sus familias,” dijo Sarah Carr, una estudiante empleada del Centro de Recursos para Veteranos. “Te hace reflexionar sobre cómo podemos crear un mundo mejor para todos, especialmente para los veteranos que enfrentan tanto.”

Se colocó una pancarta vertical con los nombres de las víctimas frente al stand de Servicios para Veteranos, con un resumen de los eventos del 11S en el lado opuesto de la pancarta. Fotos de los primeros intervinientes y una cronología del día se colocaron sobre la mesa del stand, ofreciendo una ventana visual a las experiencias de los primeros intervinientes en la zona cero.

Otro objetivo del evento de hoy era mostrar que el impacto del 11S sigue afectando a los ciudadanos y a los miembros del servicio militar hasta el día de hoy.

Como veterana, la supervisora de Asuntos de Veteranos de Palomar, Jenna Horn, reconoce el Día del Patriota como un llamado a recordar los sacrificios realizados por los miembros del ejército para proteger las libertades de los ciudadanos estadounidenses tras el 11S.

“Para los veteranos en Palomar College y en nuestra comunidad cercana, es algo muy personal, se relaciona con su servicio, su sentido del deber y sus experiencias vividas en la defensa de nuestro país. Proporciona un espacio compartido para reflexionar, honrar y sentirse conectados con algo más grande que ellos mismos,” dijo Horn.

Muchos estudiantes del Palomar College aún no habían nacido cuando occurio el 11S, por lo que los Servicios para Veteranos aspiran a mantener este momento en la historia y su importancia arraigada en el cuerpo estudiantil de Palomar.

“Escuchar a los estudiantes más jóvenes hacer preguntas y participar en conversaciones sobre la significancia de ese día fue impactante. Demostró que el legado de la memoria está siendo transmitido por una nueva generación,” dijo Horn. “Aunque los estudiantes de hoy en día no vivieron el 11S, los valores de resiliencia, unidad y sacrificio son atemporales”.

