El Pride Center abre sus puertas para la Semana de Bienvenida

SAN MARCOS — Desde talleres hasta proyecciones de películas, el Pride Center organiza una semana de eventos para los estudiantes del 8 al 12 de septiembre.

Para dar inicio a las actividades, se llevará a cabo un taller de ayuda financiera el martes 9 de septiembre, de 2 a 3 p.m., en el Pride Center (ST-72). Los asistentes aprenderán sobre las oportunidades de becas y subvenciones.

La jornada de puertas abiertas del Pride Center se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre, de 10 a.m. a 4 p.m., en ST-72. Esta jornada de puertas abiertas es una oportunidad para que los estudiantes conozcan al personal y a los consejeros del centro. Ofrecerán bocadillos y refrescos.

El último evento de la Semana de Bienvenida es la proyección del documental “Man Made” el jueves 11 de septiembre.

El documental sigue a cuatro hombres transgénero que se preparan para competir en TransFitcon, una competición de culturismo exclusiva para personas transgénero.

Una hora antes del inicio de la proyección, a las 4:30 p.m., se llevará a cabo una recepción en el Pride Center. La proyección comenzará a las 5:30 p.m. en la sala D-10 y estará seguida de una sesión de preguntas y respuestas con Mason Caminiti, quien aparece en el documental.

Para obtener más información, visite el sitio web del Pride Center.