The Student News Site of Palomar College

The Telescope
Subscribe to our Newsletter
The Telescope
The Telescope
Categories:

El Pride Center abre sus puertas para la Semana de Bienvenida

El centro organizará una serie de eventos para ayudar a los estudiantes a conocer los recursos, reunirse con el personal y explorar los programas comunitarios
Evelyn Galan Acevedo and Elizabeth Aguilar (Traductora)
September 8, 2025
Palomar Pride Center
Volante de jornada de puertas abiertas del Pride Center de Palomar, cortesía del Palomar Pride Center.

SAN MARCOS — Desde talleres hasta proyecciones de películas, el Pride Center organiza una semana de eventos para los estudiantes del 8 al 12 de septiembre.

Para dar inicio a las actividades, se llevará a cabo un taller de ayuda financiera el martes 9 de septiembre, de 2 a 3 p.m., en el Pride Center (ST-72). Los asistentes aprenderán sobre las oportunidades de becas y subvenciones.

La jornada de puertas abiertas del Pride Center se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre, de 10 a.m. a 4 p.m., en ST-72. Esta jornada de puertas abiertas es una oportunidad para que los estudiantes conozcan al personal y a los consejeros del centro. Ofrecerán bocadillos y refrescos.

El último evento de la Semana de Bienvenida es la proyección del documental “Man Made” el jueves 11 de septiembre.

El documental sigue a cuatro hombres transgénero que se preparan para competir en TransFitcon, una competición de culturismo exclusiva para personas transgénero.

Una hora antes del inicio de la proyección, a las 4:30 p.m., se llevará a cabo una recepción en el Pride Center. La proyección comenzará a las 5:30 p.m. en la sala D-10 y estará seguida de una sesión de preguntas y respuestas con Mason Caminiti, quien aparece en el documental.

Para obtener más información, visite el sitio web del Pride Center.

Print this Story
Donate to The Telescope
$50
$500
Contributed
Our Goal

Support The Telescope! Your contribution will allow us to cover our annual website hosting costs.

More to Discover
More in En Español
Club Rush es un evento de dos días que llena el pasillo principal, invitando a los estudiantes a inscribirse en grupos que se ajusten a sus pasatiempos e intereses.
La temporada de Club Rush inicia en Palomar
El nuevo proceso de pedidos del Comet Café dejó a muchos estudiantes desorientados durante el ajetreo del regreso a clases.
Comentario Cometa: Comet Café se queda corto en el regreso a clases
Entrada al patio de comidas Comet Café del Palomar College, con un cartel con una flecha roja que señala las puertas de entrada.
La cafetería de Palomar reabre sus puertas este otoño
De izquierda a derecha, la fiduciaria Judy Patacsil, la secretaria de la junta Yvette Acosta, la vicepresidenta Holly Hamilton-Bleakley, la presidenta Jacqueline Kaiser, el fiduciario Roberto Rodriguez y la representante estudiantil Reagan Barnum en la reunión del 8 de abril.
La Junta de Gobierno de Palomar vota a favor de eliminar el reconocimiento de terrenos
Cartel en español del Festival de Solidaridad y Fortaleza. Cortesia de la Federation de Facultad de Palomar.
El primer Festival de Solidaridad y Fuerza ya está en camino
El laboratorio de actuaciones es donde tiene lugar cada semana la Hora del Concierto. El Departamento de Artes Escénicas de Palomar ha traído actos conocidos localmente, incluyendo Justine Dawn Tiu, Michael Munson, y Alyze Dreiling, sólo para nombrar unos pocos.
Comentario Comet: Los horarios de los conciertos de Palomar necesitan una remezcla
More in Noticias
Una estantería de la Biblioteca Pequeña Gratuita, con la selección Cita a Ciegas con un Libro.
La Pequeña Biblioteca Gratuita de Palomar: Accesibilidad a la lectura para todos
Una sección del estacionamiento 3 en Palomar College cerró por construcción el 2 de abril de 2025 y permanecerá cerrada hasta agosto de 2026.
Proyecto atlético impacta el estacionamiento del campus
El edificio TCA será el hogar temporal de los Servicios de Asesoramiento y el Centro de Transferencias. Está ubicado en la parte trasera del campus de San Marcos.
Traslado temporal de los Servicios de Asesoramiento, el Centro de Traslados y otros servicios
Centro de Alimentos y Nutrición ofrece una variedad de productos enlatados, alimentos fríos y productos frescos.
Palomar College ajusta los requisitos para acceder al banco de alimentos
Left to Right: Griselda Garcia, Connor Larson, Victoria Gudmondson, Annabelle Williams, Cyndi Cunningham, Elizabeth Aguilar, Sofia Alvarez, Erin Hiro, Taylor Leonard, and Monica Garcia pose with the awards won by The Telescope.
El Telescopio triunfa en grande en la conferencia nacional de periodismo
Una ilustración de arte lineal de un tren ferroviario, creada en Canva.
Más cierres del servicio ferroviario costero en marzo
About the Contributor
Evelyn Galan Acevedo
Evelyn Galan Acevedo, Multimedia Editor
Evelyn Galan Acevedo is a Film/Television major at Palomar. In her free time, she enjoys reading, playing video games, and listening to music. 
Donate to The Telescope
$50
$500
Contributed
Our Goal