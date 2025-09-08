La temporada de Club Rush inicia en Palomar

El Club Rush de Palomar College, que duró dos días, comenzó el miércoles ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de conocer los distintos clubes y inscribirse a los que más les interesen.

Se llevó a cabo de 10 a.m. a 2 p.m. los días 3 y 4 de septiembre, el Club Rush ofrece a los estudiantes la oportunidad de unirse a numerosos clubes que despiertan su interés, estimulan su curiosidad y les animan a salir de su zona de confort animando a los estudiantes a probar cosas nuevas.

Los clubes disponibles ofrecen una gran variedad de temas en los que involucrarse.

Algunos comparten similitudes con cursos como el Club de Psicología, mientras que otros se centran en idiomas, como el Club de Japonés y el Club de Idiomas del Mundo.

Otros se enfocan en pasatiempos, como el Club de Ajedrez y el Club de K-Pop.

Elijah Barnes, presidente del Club de Ajedrez, aprovecha días como el Club Rush para conseguir más miembros y hacer crecer el grupo.

“Nuestros miembros son muy abiertos, están dispuestos y son capaces de enseñar el juego a los nuevos jugadores y mostrarles cómo funciona,” dijo Barnes.

También hay espacio para quienes no deseen jugar, pero prefieran ayudar a gestionar las redes sociales y la publicidad del club con folletos y vídeos.

El Club de Vida Silvestre de Palomar se centra en la conservación de la vida silvestre, y su presidenta, Kianna Monaco, estudiante de segundo año, anima a los estudiantes a unirse al club al detallar los eventos planeados para este año.

“Hacemos muchas actividades al aire libre, como la observación de aves, exploración de charcas de marea, limpieza de playas y restauración de senderos, y en noviembre haremos una acampada en Anza-Borrego para observar las estrellas,” dijo Monaco.

Elizabeth Hernández, estudiante de primer año en Palomar, se inscribió en el Club K-Pop debido a su historia con este género musical cultural.

“Originalmente me interesaba la comunidad K-Pop y quería volver a conectarme con la música que solía escuchar,” dijo Hernández.

Tanto si eres un experto en K-Pop o simplemente estés buscando bailar y probar cosas nuevas, el Club K-Pop es una forma divertida de ampliar tus horizontes.

“Puede que no sea tu tipo de música preferido, pero no está de más probar un club diferente con gustos musicales distintos a los tuyos,” dijo Hernández.