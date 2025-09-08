The Student News Site of Palomar College

Próximo simulacro de cierre podría causar interrupciones

Los simulacros de cierre están programados en todos los recintos de Palomar este miércoles.
Gabi Blanco and Victoria Gudmundson (Traductora)
September 8, 2025
Hector Flores
Un letrero de “No entrar” en Palomar College dirige el tráfico cerca de la estructura principal de estacionamiento del campus.

SAN MARCOS — El Distrito del Colegio Comunitario de Palomar llevará a cabo simulacros de cierre de emergencia en todos sus recintos, incluyendo los Laboratorios de Educación Infantil.

Los simulacros se realizarán el miércoles 10 de septiembre, con uno comenzando a las 9 a.m. y el otro a las 6 p.m. Los anuncios se emitirán mediante el sistema de notificaciones de emergencia por mensaje de texto, correo electrónico, teléfonos de escritorio, y por los altavoces. Aunque toda persona en el campus debe participar, el simulacro no debería durar más de 10 minutos, según un correo enviado por Palomar.

Durante el simulacro, los estudiantes deben estar listos para seguir las indicaciones del personal o del profesorado. Si se encuentran fuera de un salón de clases, deben ingresar al aula más cercana. Recuerden usar los celulares solo en caso de una emergencia médica o si se les indica hacerlo. Todos los participantes deben esperar la señal oficial de “todo en orden” o una confirmación por parte del oficial de policía del campus antes de reanudar sus actividades.

