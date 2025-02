En el foco de los atletas Cometas: Isaiah Pomare

Con jugadores y entrenadores rivales gritando desde todas direcciones, Isaiah Pomare comenzó a tocarse la cabeza, cada movimiento un intento de silenciar el ruido. Sus respiraciones eran lentas y profundas, un escudo contra la creciente presión en el calor del juego.

El juego de alta intensidad contra un rival de conferencia trajo mucha energía y emoción al domo. Aficionados y jugadores rugían mientras dos equipos rivales se enfrentaban en un partido apasionado. La presión solo parecía aumentar, pero de alguna manera Pomare se mantuvo sereno.

“Tomarlo jugada por jugada, mantenerse en el presente y respirar profundamente para mantenerse concentrado,” dijo Pomare.

“ “Take it play by play, stay in the now, and take deep breaths to stay locked in.” — Isaiah Pomare Isaiah Pomare es un guardia de primer año en el equipo masculino de baloncesto. Su impacto en la cancha esta temporada ha generado elogios tanto de su entrenador principal como de sus compañeros de equipo.

“Es loco, tiene mucha energía, aporta entusiasmo todos los días. Nunca hay un día en el que esté desanimado o quejándose. Es un gran compañero de equipo,” dijo su compañero Avant Gilmore.

Su entrenador principal, Ivan Patterson, lo llama “el jugador definitivo para el equipo. Es una estrella. Aporta energía y esfuerzo. Ha sido un honor entrenarlo.”

“Aporta valor, y eso es lo que busco cuando recluto jugadores: que aporten valor al equipo,” añadió Patterson.

Desde el principio de su tiempo en la cancha con los Cometas, Pomare ha causado impacto en ambos extremos del juego. Es un verdadero jugador de dos vías, capaz de encender la ofensiva en cualquier momento y de aportar una defensa incansable, decisiva y persistente.

En su primer partido universitario el 5 de noviembre, Pomare logró una actuación de 29 puntos y 18 rebotes — un gran comienzo para el joven novato en su primer partido con Palomar.

El 10 de enero, como visitante contra Imperial Valley, Pomare consiguió un doble-doble con 26 puntos y 21 rebotes. En la temporada 2024-25, Pomare logró 13 doble-dobles.

Isaiah fue introducido al baloncesto durante su infancia por su abuelo. Su tío también fue una gran inspiración en su acercamiento al deporte.

“Mi tío jugó en la misma preparatoria que yo; después jugó baloncesto en la división uno y luego profesional. Verlo realmente me inspiró a jugar baloncesto,” comentó Pomare.

Pomare asistió a El Camino High School en Oceanside, CA, donde promedió 11.9 puntos en dos temporadas de Varsity.

Desde que llegó a Palomar, Pomare ha tenido la oportunidad de continuar su carrera de baloncesto. Encuentra su motivación para jugar gracias a su madre.

“Mi mamá hizo tantos sacrificios; trabajaba turnos largos y llegaba tarde a casa, haciendo todo por mí. Mi mamá me motiva,” dijo Pomare.

Actualmente inscrito en cuatro clases este semestre, Pomare encuentra un equilibrio entre el éxito en la cancha, la escuela y su vida personal.

“Pongo el baloncesto como mi prioridad número uno, después me enfoco en la escuela, y si tengo tiempo para salir con amigos, también lo hago,” comentó.

Pomare está interesado en convertirse en psicólogo deportivo.

“Quiero entender por qué los jugadores entran en rachas negativas. Eres uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Por qué estás lanzando mal? ¿Por qué no puedes salir de esa racha?” dijo.

“ “I’m praying every day to God for a good game, allowing him to bless me to be the best version of myself in every aspect of my life. I’m a God-fearing man.” — Isaiah Pomare La fe de Pomare juega el “papel más importante” en su vida.

“Oro todos los días a Dios para que me dé un buen partido, permitiéndome ser la mejor versión de mí mismo en cada aspecto de mi vida. Soy un hombre que teme a Dios,” afirmó Pomare.